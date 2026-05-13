Tras la humillación contra Santa Fe David González habló de las lesiones en el América ¿Excusa o cruda realidad?

El semestre del América de Cali terminó de la peor forma luego de la goleada que le propinó Santa Fe en el Campín en el partido de vuelta de los cuartos de final del FPC. Tras el partido, David González habló sobre las causas de la derrota y se refirió a la gran cantidad de lesiones que ha tenido el equipo en lo que va del año.

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En la rueda de prensa post partido, el director técnico del América de Cali se refirió al impacto negativo que han tenido las lesiones en el plantel e inclusive elogió a los jugadores que, pese a su edad, se han sabido mantener sanos.

Las lesiones han afectado al América de Cali sobre todo en la defensa, siendo el lateral derecho y los centrales los más afectados. "Yo aquí no voy a exponer a ninguno de mis dirigidos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que tenemos a Marlon lesionado, que Dany Rosero estuvo lesionado tres semanas, que Nicolás estuvo lesionado tres meses“, aseguró David González.

A estas bajas se le suma la de Mateo Castillo y Marcos Mina, que son los laterales derechos titular y suplente respectivamente. González también aseguró que la gran cantidad de lesiones le ha obligado a improvisar a varios jugadores en posiciones a las que no están acostumbrados.

“Ómar Bertel tuvo que jugar todo el semestre, que es algo también de admirar. Hoy terminamos jugando con Joel Romero como lateral, que no es lateral. Yo creo que eso habla por sí solo”, sentenció el director técnico del América de Cali.

Ahora bien, pese al desalentador escenario que expuso David González, también elogio a varios jugadores que, pese a ser mayores de 30 años, han logrado mantenerse sanos y alejados de las lesiones. “El único que se pudo sostener sano, y es de admirar a la edad que tiene, fue Andrés Mosquera”, sentenció.

¿Qué le queda al América de Cali antes del Mundial 2026?

Tras la humillación ante Santa Fe en el Campín con tres goles de Hugo Rodallega, al América de Cali se le acabó el semestre en el FPC. Pero antes del parón por el Mundial 2026 tendrá dos encuentros claves por Copa Sudamericana.

El martes 19 de mayo recibirá a Tigre de Argentina en el Pascual Guerrero por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Finalmente, la última fecha se disputará también en el Pascual contra Macará de Ecuador el jueves 28 de mayo.

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Previo al juego con Tigre el América es segundo del grupo con 7 puntos, detrás de Macará que con 8 puntos ha dado la sorpresa en lo que va de la fase de Grupos de la Copa Sudamericana. Una victoria contra Tigre dejaría prácticamente asegurada la clasificación del América de Cali a la siguiente fase del torneo.