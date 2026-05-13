“El verdadero rey león”, Meluk se deshizo en elogios ante el nivel de Hugo Rodallega

Hugo Rodallega está volando y de su mano Santa Fe se metió a las semifinales del fútbol colombiano, despertando elogios hasta de hinchas de su rival de patio (Millonarios), como lo es el caso del periodista Gabriel Meluk que lo calificó como “El verdadero rey león”.

El experimentado atacante la rompió toda en el duelo de vuelta de cuartos de final en donde Santa Fe venció 4-0 a América de Cali y él anotó un triplete para llegar a 11 goles en la liga y ubicarse segundo en la tabla de goleadores.

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Tras esta actuación vino el reconocimiento del periodista que se deshizo en elogios, señalando que “Lo de Rodallega es sensacional. Un tipo ejemplo, serio, decente, líder... ¡Goleador por sobre todo! Ídolo absoluto de este Santa Fe que no sé si llegue a la final o si gane la estrella. Tampoco sé si ‘Hugol’ la meta o falle en lo que viene. Pero sí sé que es el verdadero rey león”.

Está volando Hugo Rodallega que despierta elogios desde todos los frentes e incluso hay quienes se atreven a decir que su nivel está para ser considerado por Néstor Lorenzo para ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Exagerado o no, lo cierto es que a sus 40 años, el atacante está encendido como un verdadero león.