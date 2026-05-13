“Se debió competir mejor”, Adrián Ramos tras la goleada sufrida por América ante Santa Fe

América de Cali sufrió una eliminación bastante dolorosa para su hinchada en los cuartos de final del campeonato colombiano, al caer goleado en su llave ante Independiente Santa Fe y al respecto, el atacante Adrián Ramos fue sensato en señalar que no compitieron de la mejor manera.

El experimentado atacante habló en la rueda de prensa, tras el duelo de vuelta de cuartos de final en donde Santa Fe venció 4-0 a América de Cali y se impuso 5-1 en el marcador global.

Sobre el partido en Bogotá, Ramos reseñó: “Bueno, yo creo que hoy, la verdad, el partido estaba parejo hasta el primer gol. Yo creo que nos costó esa falla, nos costó terminando el primer tiempo nos hacen un gol donde creo que anímicamente nos da muy duro”.

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“Y la verdad es que el equipo no estuvo muy fino, no fuimos nosotros. La verdad es que no se compitió como se debía competir este partido de vuelta. Y nos cuesta con un equipo serio como Santa Fe”, añadió.

Dejando claro que “Al final ya con dos goles de ventaja nosotros un poquito en esa desesperación de querer buscar un gol para meternos en juego. Ya llegan los otros goles y la verdad que nos faltó. Es duro, la verdad”.

“Se debió competir mejor. Yo creo que esta era una etapa muy influyente si en realidad queríamos estar en esa final. Nos faltó”, señaló.

No queda de otra que “Pedirle disculpa a la hinchada, ¿qué más vamos a decir? Nos faltó. Hay formas de perder, creo que esta es la que menos queremos”.

“Hay que aguantar y darle vuelta porque tenemos dos partidos en el torneo internacional donde depende de nosotros y hay que conseguir ese objetivo, esa siguiente fase, así que ahora nos va a tocar aguantar este momento y entrar de nuevo lo mejor que podamos para el siguiente juego de Sudamericana”, argumentó sobre lo que viene para América.