Calvario en el DIM: Jugadores denuncian amenazas de muerte y desmienten amaño de partidos

Lo que comenzó como un rumor de camerino tras los malos resultados del Deportivo Independiente Medellín (DIM) ha escalado hasta convertirse en una crisis de seguridad pública. Los futbolistas Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza y Francisco Fydriszewski rompieron el silencio en Blog Deportivo para denunciar el “calvario” que viven debido a graves difamaciones que los vinculan con apuestas deportivas y peleas internas.

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La situación ha trascendido lo deportivo: los jugadores confirmaron que sus familias están bajo asedio y que han tenido que solicitar acompañamiento de las autoridades ante el temor de agresiones físicas por parte de sectores extremistas de la hinchada.

“No puedo mandar a mi hija al colegio”: El duro relato de Chaverra

Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Francisco Chaverra. El extremo confesó que su vida social y familiar está paralizada. “Hoy por hoy no puedo salir, no puedo mandar a la niña al colegio ni nada por ciertos comentarios que se han dicho, que son totalmente falsos”, afirmó con angustia.

Chaverra desmintió categóricamente haber tenido enfrentamientos con el portero Washington Aguerre o haber liderado motines en el camerino. “Yo nunca he sido capitán ni he estado cerca de serlo”, aclaró, buscando frenar las versiones que lo señalan como una figura divisiva dentro del grupo.

Baldomero Perlaza: “La final no se vendió”

Por su parte, Baldomero Perlaza enfrentó uno de los rumores más tóxicos que circulan en las redes sociales: el supuesto amaño de la final. El volante fue enfático al declarar que “la final no se vendió, lo que pasó fue netamente deportivo”.

Perlaza explicó que las reuniones de grupo que se han malinterpretado eran encuentros normales de convivencia y jamás espacios para condicionar rendimientos a cambio de dinero. Además, reveló que las amenazas han alcanzado incluso a excompañeros como Brayan León y ‘El Chino’ Sandoval, lo que demuestra una persecución sistemática basada en “mala información”.

El respaldo de Fydriszewski y el apoyo psicológico

El delantero argentino Francisco Fydriszewski también se sumó a la defensa del plantel, calificando como “mentiras” las versiones de peleas en los entretiempos. El atacante reconoció que, aunque ha vivido climas hostiles por resultados negativos en otros países, nunca había enfrentado una situación donde la integridad física de sus hijos estuviera en riesgo.

Ante la gravedad de los hechos, el Independiente Medellín ha activado protocolos de ayuda psicológica para los futbolistas y sus núcleos familiares. El objetivo principal del plantel ahora mismo es limpiar sus nombres y garantizar la seguridad mínima para volver a su vida cotidiana.

La comunidad deportiva y las autoridades están en alerta, pues este caso pone de relieve cómo la desinformación en redes sociales puede derivar en violencia real, poniendo en peligro la vida de los profesionales del fútbol y sus familias.