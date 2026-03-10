¿Mejor que Borré?: Hinchas de Millonarios piden a Rodrigo Contreras para la Selección, pero la FIFA lo impide

Tras la salida de Hernán Torres como DT de Millonarios y la llegada Fabian Bustos, el quipo ‘embajador’ ha vuelto a coger un buen nivel no solo por la mano del timonel argentino, también por su compatriota, el delantero Rodrigo Contreras que está de amores con la red y marcando golazos meritorios de ser considerados para un Puskas. ¿Se puede nacionalizar para que juegue con la Selección Colombia?

Antes de llegar a Colombia, Contreras le sumó experiencia a su hoja de vida pasando por clubes en Chile, Argentina e incluso México, tales como: San Lorenzo, Quilmes, Defensa y Justicia, Platense, Necaxa, Deportes Antofagasta, Everton, Universidad de Chile, entre otros.

Millonarios - Fotos: Redes sociales de Rodrigo Contreras tomadas el 5 de marzo del 2026

Respecto a la Selección Argentina, Contreras ya tiene un título, ya que para 2015 hizo parte de la lista de triunfadores del Sudamericano Sub 20 que se realizó en Uruguay; llevándolo a ser tenido en cuenta por la absoluta para ser sparring de los convocados al Mundial de Brasil 2014, dentro de ellos uno de sus ídolos, Lionel Andrés Messi.

¿Se puede convocar a Rodrigo Contreras para la Selección Colombia?

El momento dulce que vive Contreras lo ha llevado a ocupar las primeras planas de los diarios y generar repeticiones constantes en la TV y las redes sociales, ya que, dentro de los goles que ha marcado con el ‘ballet azul’ resalta los dos que le hizo a Atlético Nacional en la Sudamericana, uno de ellos desde la mitad de la cancha; y el último de sus tantos, una chalaca en el 2-0 frente al Cúcuta Deportivo.

A pesar del pedido de muchos hinchas para que el ‘Tucu’ Contreras sea nacionalizado y juegue con la Selección Colombia, lastimosamente para ellos esto solo se quedará en el anhelo ya que no cuenta con algunos de los criterios planteados por la FIFA, dentro de ellas residir más de cinco años en territorio cafetero o tener padres o abuelos colombianos.

¿De cuánto es la multa que le pusieron a Rodrigo Contreras?

La conexión de Contreras con Millonarios lo ha llevado a celebrar cada gol como si se tratase de una final, siendo él una de las principales figuras para que el equipo esté a punto de entrar al selecto Grupo de los Ocho, con 14 puntos.

Esta emoción se vio reflejada en la celebración del gol que le marcó al Cúcuta en la que decidió quitarse la camiseta, lo que no solo le acarreó una tarjeta amarilla, también una multa que se aproxima a los $18 millones de pesos.