Futbolista de Millonarios se fue de frente contra Luis Arturo y le dio una lección: “Más humildad”

La victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional permitió que un futbolista del ‘Embajador’ saliera a cobrarle a Luis Arturo Henao, quien ya había puesto al ‘Verdolaga’ en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El futbolista dejó claro que su mensaje no está dedicado a sus colegas de Atlético Nacional, sino directamente a Luis Arturo.

¿Qué dijo Luis Arturo Henao?

Antes de que se jugara el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, Luis Arturo había dicho que ganarle al ‘Embajador’ no era lo suficientemente revelante para medir el presente del club.

Entonces Henao dijo que, Atlético Nacional, tiene que estar en semifinales de la Copa Sudamericana o debe ganar la liga, para cumplir sus objetivos:

“Es que yo vuelvo y repito, yo creo que Nacional va a ganar el miércoles. Pero ganando el miércoles no gana nada. A Nacional lo vamos a evaluar es cuando llegue a una semifinal de Sudamericana o a una final. Cuando gane una liga o dos ligas.

Cuando gane una liga y una Sudamericana, ese día vamos a decir ‘tenía razón la directiva y el técnico sí era. No porque le gane a Millonarios el miércoles, yo creo que le va a ganar porque es local y a Nacional en el Atanasio le ha ido bien pero es que no va a ganar nada, no es el momento de hacer los balances. Es un partido para el honor, por eliminar a Millonarios y por hacerle burla a los hinchas, como en diciembre contra Medellín".

Futbolista de Millonarios se despachó contra Luis Arturo:

El encargado de ‘cantarle la tabla’ a Luis Arturo fue Juan Carlos Pereira, quien actualmente no puede jugar por su lesión, pero que está muy pendiente de sus compañeros.

Pereira dejó claro que Luis Arturo necesita más humildad y no puede demeritar a un equipo como Millonarios:

“Y sí, no gano nada...

Llegar a esta instancia merece respeto, no todos los equipos tienen la posiblidad de disputar la Copa Sudamericana

Y no lo digo por mis colegas de Nacional porque merecen todo el respeto

Lo digo por este señor, que sin jugar, había ganado y llegado a la semifinal de Sudamericana, más humildad!!!

Felicitaciones a los míos. SML. Paso a paso, vamos por más".