Fotógrafo de Millonarios fue sacado, luego de que hinchas de Nacional le lanzaran cosas

Un hecho de intolerancia se vivió en medio del partido Nacional vs Millonarios en donde al fotógrafo oficial del equipo bogotano le arrojaron varios objetos desde la tribuna y lo terminaron sacando de su zona de trabajo en el estadio Atanasio Girardot.

Esto se dio en medio de la clasificación de Millonarios que se impuso 3-1 en la ciudad de Medellín en el duelo de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Distintos reportes de periodistas y cuentas partidarias del cuadro Azul, como Los Millonarios punto Net, señalaron que “El fotógrafo oficial de @MillosFCoficial fue agredido por hinchas del equipo local. La repuesta de @nacionaloficial? SACAR DEL ESTADIO AL FOTOGRAFO”.

También, Juan Camilo Piza, que compartió un video de lo sucedido: “Increíble lo que pasa en Medellín. Al fotógrafo oficial de Millonarios le tiraron cosas, lo agredieron y lo sacaron del campo de juego. Esto no puede pasar. Con el equipo y su delegación NO”.

Además, el periodista Cristian Pinzón informó que “Millonarios se quejó ante el comisario de la Conmebol por las agresiones de las que fue víctima su fotógrafo, un miembro de la delegación, por hinchas de Nacional. La molestia es mayor porque la decisión de la logística fue retirarlo del terreno”.