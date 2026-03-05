El mejor gol del año: Desde antes de mitad de cancha Rodrigo Contreras bañó a David Ospina

A los 20 minutos de juego, Rodrigo Contreras abrió el marcador para Millonarios en la Copa Sudamericana con un impresionante golazo desde antes de la mitad de cancha.

De un tiro de esquina de Atlético Nacional surgió un contragolpe que Contreras, en lugar de alargar, terminó rápido con un lanzamiento desde lejos que se convirtió en un golazo.

El inicio del partido de Atlético Nacional vs Millonarios estuvo marcado por el contacto físico y ocasiones para ambos equipos que salieron a buscar el partido sin guardarse nada.

Por ejemplo, Sergio Mosquera salvó a Millonarios del gol de Milton Casco tras sacar un balón en la línea de la portería, mientras que David Ospina hizo lo propio ante las aproximaciones a su área.

Sin embargo, lo que no pudo hacer David Ospina fue evitar la impresionante anotación de Rodrigo Contreras, quien tomó la decisión que seguramente nadie se esperaba: Probar al arco con un disparo desde antes de la mitad de cancha.

El delantero del ‘Embajador’ aprovechó que David Ospina no estaba en el arco porque la jugada había iniciado con tiro de esquina para Atlético Nacional, entonces calculó, y no dudó un segundo en intentar una épica.

Y le salió: David Ospina retrocedió a toda velocidad intentando evitar la caída de su arco, pero no alcanzó a regresar a tiempo, y aunque envió un manotazo, no fue suficiente para evitar que Rodrigo Contreras le diera la ventaja parcial a Millonarios con ese épico gol.

A continuación el gol de Rodrigo Contreras a Atlético Nacional:

Atlético Nacional empató rápido:

Desafortunadamente para los hinchas del ‘Embajador’, Atlético Nacional igualó las acciones rápidamente , específicamente, solo 7 minutos más tarde, gracias a la anotación de Nicolás Rodríguez.