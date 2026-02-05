Apenas llegó y Fabián Bustos ya habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre fichajes para Millonarios

Un solo punto de doce posibles cosechó Millonarios en el inicio de la Liga BetPlay 2026-1 bajo las órdenes de Hernán Torres, razón por la cual, los directivos decidieron finalizar su contrato y buscar rápidamente su reemplazo.

En poco tiempo, Millonarios anunció al argentino Fabián Bustos, quien ya se puso al frente de la dirección técnica del club, y ya dio sus primeras palabras.

Le puede interesar: América de Cali intentó quitarle a Leo Castro a Millonarios con ayuda de David González

Fabián Bustos ofreció su primera rueda de prensa como entrenador de Millonarios este miércoles 4 de febrero, después de conocer la decisión que tomó Dimayor de aplazar su partido contra Deportivo Pasto por el mal estado del terreno de juego de El Campín.

El técnico se sintió aliviado de tener más tiempo para preparar su primer partido porque quiere empezar de la mejor manera: “Los procesos en el fútbol siempre dependen de los resultados y eso es muy difícil. Me encantaría estar mucho tiempo, pero toca conseguir resultados rápido. Se ha suspendido el partido del jueves, nos da chance de trabajar mejor y preparar el partido del fin de semana. He visto mucho el FPC y sé lo difícil que es por las localías. Intentaremos sacar resultados rápidos, acomodarnos, empezar a crecer”.

De igual manera, explicó cómo están los jugadores de Millonarios en medio del difícil comienzo que han tenido en el fútbol colombiano y dejó claro que trabajará en llenarlos nuevamente de confianza:

“Al grupo lo encontré normal en medio de una situación en la que no se dan los resultados. Cuando no se consiguen, se empieza a dudar de sus capacidades y del compañero, algo que se empieza a contagiar y es lo primero que debemos cambiar. Es volver a creer en ellos, trabajar, agarrar confianza, conseguir resultados y eso los posicionará para demostrar su jerarquía”.

Bustos también habló sobre la posibilidad de contratar jugadores y aseguró que únicamente se realizarán fichajes si valen la pena. Para llegar, tiene que tratarse de un futbolista muy destacado, pues él considera que la nómina ya está muy bien armada.

“La secretaría técnica, la dirección deportiva y la gente que maneja el club está viendo la posibilidad. Si viene un jugador que sea importante, haya tenido un paso destacado por equipos de acá y tenga buena capacidad, seguramente vamos a poder contar con él. Si no es así, estamos conformes con el plantel que tenemos, sabiendo que hay 24 jugadores y algunos chicos. Con el transcurso de los entrenamientos, intentaremos ver dónde hacer ajustes”.