¿Se pierde el Mundial? Dieron el parte médico de Daniel Muñoz tras su lesión con Crystal Palace

El pasado jueves 5 de marzo, Daniel Muñoz tuvo que salir del partido de Crystal Palace vs Tottenham por una lesión en su hombro a los 12 minutos del primer tiempo luego de una fuerte entrada de Souza.

El colombiano abandonó el terreno de juego con evidente dolor en su brazo, por lo cual, se estimó que podría haber sufrido una grave lesión que encendió las alarmas en la Selección Colombia.

Afortunadamente, revelaron el parte médico de Muñoz y no corre ningún riesgo de perderse el Mundial.

Daniel Muñoz es titular indiscutido tanto en Crystal Palace como en la Selección Colombia y es considerado como uno de los mejores laterales derechos en todo el mundo.

Por esa razón, una posible lesión preocupó a ‘propios y extraños’. A Crystal Palace porque es uno de los jugadores más consistentes de la temporada y a la Selección Colombia porque el Mundial está a poco más de tres meses y su ausencia dejaría un importante vacío en la convocatoria.

El periodista de ESPN, Julián Capera, adelantó que la lesión de Daniel Muñoz no fue tan grave como se llegó a pensar, pues no tuvo problema ni en los ligamentos ni en los huesos.

En ese orden de ideas, Daniel Muñoz estará fuera de las canchas alrededor de dos semanas, es decir, que, en teoría, estaría disponible para los amistosos que tendrá la Selección Colombia contra Croacia y Francia el 27 y 29 de marzo, respectivamente.

Estos partidos amistosos, de alto nivel, tienen como propósito que la ‘Tricolor’ se prepare contra los mejores rivales para medir su nivel de cara a la Copa del Mundo, así que se espera que estén todos los futbolistas titulares.

Será necesario esperar si Daniel Muñoz llega con ritmo a los amistosos y si Néstor Lorenzo decide convocarlo, teniendo en cuenta que seguramente tiene su cupo listo en la lista definitiva hacia el Mundial:

“La lesión de Daniel Muñoz no reviste gravedad y no implicó compromiso ligamentario o de huesos. Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días”.