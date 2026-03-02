Fecha y ciudad confirmadas para el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida antes de viajar a México para su debut en la Copa del Mundo, que será el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán.

El propio Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, reveló dónde se realizará este evento y cuándo será.

Durante el evento ‘Club de la Sele’ que organizó la Federación Colombiana de Fútbol en la mañana de este lunes 2 de marzo, el presidente Ramón Jesurún dio a conocer que todo está listo para que el partido de despedida de la Selección Colombia se lleve a cabo el sábado 29 de mayo en El Campín de Bogotá.

Jesurún informó que ya llegaron a un acuerdo tanto con la Alcaldía de Bogotá como con Sencia para agendar el evento en la capital.

Lo que llamó la atención es que Jesurún dijo que darán a conocer el rival en las próximas horas, dando a entender que no será solo entre los jugadores convocados por Néstor Lorenzo, sino que contarán con la presencia de otro equipo:

“Está establecido que va a ser en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas, está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá y los empresarios de El Estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación”.

Adicionalmente, anunció que la ‘Tricolor’ tendrá otro partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo. Este encuentro será en territorio estadounidense y todavía se desconoce quién será el rival, pero ya hay una fecha pactada: sábado 7 de junio, diez días antes del debut en el Mundial:

“Es posible, prácticamente es un hecho, que el día 7 de junio, ya en Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”.