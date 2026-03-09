¿Siguiendo los pasos de Polo Polo?: Al Cantante del Gol no le fue para nada bien en las elecciones

Javier Fernández Franco, también conocido como ‘El Cantante del Gol’, decidió alejarse de la narración para meterse de lleno en la política.

Por tal razón, se lanzó al Senado con el Partido de la U, pero lamentablemente los resultados no fueron los esperados.

Las propuestas de El Cantante del Gol estaban relacionadas específicamente con el deporte: Buscaba hacer una reestructuración y utilizar el deporte como un método de transformación social con ayuda de empresarios que lo apoyaban.

De hecho, Javier Fernández Franco, en medio de su campaña, había compartido videos de futbolistas y exfutbolistas que invitaban a votar por él. Entre ellos, Víctor Hugo Aristizábal, Adrián Ramos, Eduardo Lara, Juan Camilo Portilla, Harold Lozano, Faryd Mondragón, Faustino Asprilla, entre otros.

“Es un tema de apoyo al deporte, de restructuración, es la intención que tengo y en medio de unos empresarios que se cansaron de apoyar políticos y crearon su nuevo movimiento sin políticos, entonces en esta lista al Congreso no vas a encontrar ningún político, es decir, queremos darle una pequeña renovación al tema”, fueron las palabras que Javier Fernández Franco compartió con Publimetro Colombia antes de las elecciones.

¿Cómo le fue al Cantante del Gol en las elecciones?

Lastimosamente, Javier Fernández Franco no tuvo la cantidad de votos esperada. Luego del 63.46% de las mesas informadas, El Cantante solamente ha recibido un 0.03% de los votos del Partido de la U hacia el Senado.

De esta manera, a El Cantante del Gol no le alcanza para llevar sus propuestas al Senado, aunque se desconoce si seguirá intentando trabajar en política después de estos resultados.