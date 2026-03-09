Deportes

Santa Fe no se quedará de brazos cruzados tras la multa de casi 50 millones de pesos que Dimayor le puso

Eduardo Méndez no podía meterse a la cancha a decirle a los árbitros que eran muy malos, pero ahora parece que saldrá un nuevo comunicado

Máximo accionista de Santa Fe fue sancionado por Supersociedades, ¿Por qué?
Independiente Santa Fe recibió una costosa sanción por cuenta de Dimayor: Casi 50 millones de pesos porque Eduardo Méndez, el presidente de la institución, ingresó al terreno de juego para ‘cantarle la tabla’ a los árbitros después del partido contra Atlético Nacional.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez anunció que en Santa Fe no se quedarán ‘de brazos cruzados’ y pelearán por esa sanción.

El partido que Atlético Nacional le ganó a Santa Fe en El Campín de Bogotá desató una gran polémica por un gol que anuló el árbitro Diego Ulloa que había anotado Ómar Fernández Frasica y que parecía ser válido.

Pese a que, días después, en la Comisión Arbitral reconocieron el error e incluso habrían suspendido provisionalmente a Diego Ulloa, no pasaron por alto la sanción a Eduardo Méndez.

El presidente de Santa Fe confesó que se metió a la cancha para decirle a los árbitros que eran muy malos, aunque según dijo, lo hizo todo bajo el marco del respeto.

Aún así, lo sancionaron con más de 43 millones de pesos:

“Sancionar al señor Luis Eduardo Méndez Bustos, en su calidad de presidente del Club Independiente Santa Fe S.A. (“Santa Fe”) con multa de veinticinco (25) SMMLV equivalentes a cuarenta y tres millones setecientos setenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos ($43.772.625), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 5ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Independiente Santa Fe S.A. y el Club Atlético Nacional S.A".

Ahora se espera, conforme a las palabras de Carlos Antonio Vélez, que el club se pronuncie, rechazando categóricamente esta sanción.

La carta de Eduardo Méndez:

El presidente de Santa Fe también había escrito una polémica e irónica carta, supuestamente dirigido a la FIFA, recomendando a los árbitros colombianos para dirigir la final del Mundial:

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen”.

