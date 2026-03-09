“Ryan Reynolds va a venir a Bogotá”, anunciaron la presencia del actor en partido del Inter Bogotá

De la mano del grupo Porter-Reynolds llegó Internacional de Bogotá al fútbol colombiano para reemplazar a La Equidad Seguros, y en su primer semestre, ya ha demostrado que es un proyecto serio que anhela pelear títulos.

Por esta razón, Ryan Reynolds, quien está emocionado con el rendimiento del equipo colombiano, dirá presente en Bogotá para ver un partido del Inter.

Con 19 puntos en diez partidos, Internacional de Bogotá se mantiene en la segunda posición del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2026-1 y se acerca rápidamente a su primera participación en la segunda fase (que no serán cuadrangulares sino play-offs por la Copa del Mundo).

Por esta razón, en Win Sports entrevistaron a Salvatore Simeone, director deportivo de Inter de Bogotá, para hablar sobre las razones que tienen al equipo como uno de los mejores en todo el fútbol colombiano.

Al respecto, no perdieron la oportunidad de preguntarle a Simeone por Ryan Reynolds. Querían saber si el actor ha dicho algo respecto a Inter de Bogotá y si dentro de sus planes a corto plazo está viajar a la capital de Colombia para disfrutar de un partido en vivo.

El director deportivo dejó claro que Ryan Reynolds sí visitará el Estadio Metropolitano de Techo, aunque no pudo decir si será en 2026 o 2027, pero aseguró que esa fue la promesa del actor y en algún momento la cumplirá:

“Ryan Reynolds está muy contento con el equipo, no se esperaba los resultados que está teniendo el grupo actualmente y la promesa eterna que tiene es que en algún punto va a venir a Bogotá, ojalá sea a ver un partido definitorio del campeonato, sea este año o el que viene, pero la satisfacción es que Wrexham AFC contra el Chelsea por FA Cup, eventualmente que sea Inter contra un equipo grande jugándose cosas importantes”.