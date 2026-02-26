“Yo fui más vivo”, César Haydar avivó la polémica por el gol que le anularon a Santa Fe

César Haydar fue el protagonista de la polémica en el partido de Santa Fe vs Atlético Nacional, pues sobre él fue la infracción de Hugo Rodallega que señaló el árbitro Diego Ulloa para anular la anotación de Ómar Fernández Frasica que representaba el empate.

El defensor acompañó a Diego Arias en la rueda de prensa y ahí confesó que fue más vivo en esa jugada.

Muchas críticas surgieron frente al arbitraje de Diego Ulloa por anular la anotación de Santa Fe porque no consideran que el contacto de Hugo Rodallega con César Haydar fuera suficiente para señalar una infracción.

Precisamente, a Haydar le preguntaron al respecto y él explicó cómo vivió la jugada y cómo la vio después en la repetición.

En principio, explicó por qué cree que Hugo Rodallega sí le hizo una infracción, no solamente con el brazo en la espada, sino que señala otro contacto.

Pero más adelante, dejó claro que había sido “más vivo” y considera que es una jugada complicada, que el árbitro bien pudo señalar falta como hubiera podido omitirla y también hubiera estado en lo correcto:

“Acabé de ver la jugada también, no se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca, me dejó la marca en el primer tiempo y en el empujón también.

El fútbol es de contacto, pienso que fui más vivo, era un 50-50 si el arbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que sí fue falta.

También fue un error mío no haber cabeceado, pero si salto, también iba a ser falta, entonces también ví que se ha creado una polémica por eso, es un vaso de agua, medio lleno o medio vacío, pero al final fue falta".

