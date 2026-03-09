“El hombre de las fosas comunes es el principal derrotado”, exfutbolista de Millonarios sobre las elecciones

Las elecciones legislativas de Colombia dejaron todo tipo de comentarios y reacciones en el ámbito político. Aunque los futbolistas no suelen opinar sobre este tema, un exfutbolista de Millonarios y Junior, que ni siquiera es colombiano, dio su opinión respecto a Álvaro Uribe Vélez, sin la necesidad de mencionarlo.

El exfutbolista en cuestión es Roberto ‘El Búfalo’ Ovelar, un delantero que jugó en Junior de Barranquilla entre 2014 y 2017, donde tuvo la oportunidad de conquistar dos títulos de Copa Colombia.

En nuestro país también vistió los colores de Millonarios en 2018 y 2019, donde ganó el título de la Superliga sobre Atlético Nacional marcando gol en la final.

Su último equipo en Colombia fue Once Caldas en 2020, pero no pudo ser campeón.

Tal parece que el uruguayo quedó muy enamorado de Colombia y está pendiente del país, no solamente en el ámbito deportivo sino en componentes como el político.

De hecho, este domingo 9 de marzo utilizó sus redes sociales para dar su opinión sobre los resultados del preconteo de las elecciones para el Senado y Cámara de Representantes.

Una vez más, Ovelar dejó su postura contra Álvaro Uribe y su partido, asegurando que fue el perdedor y señalándolo como el hombre de las fosas comunes:

“El hombre de las fosas comunes es el principal derrotado de la noche”.

Así celebró Roberto Ovelar que Gustavo Petro ganó la presidencia en 2022:

No es la primera vez que el ‘Búfalo’ Ovelar se pronuncia sobre la política de Colombia. Hace cuatro años celebró la victoria de Gustavo Petro hacia la presidencia de nuestro país con el siguiente mensaje:

“Felicitaciones y un abrazo al pueblo colombiano por su victoria en las Elecciones Colombia 2022″.