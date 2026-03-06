Santa Fe lanzó su tarjeta de crédito, ¿Qué beneficios tendrá para los hinchas?

Bajo el marco de su cumpleaños número 85, Independiente Santa Fe celebró ‘por todo lo alto’: anunció su nueva tarjeta de crédito que podrá acompañar a los hinchas durante toda la temporada y traerá beneficios únicos.

Publimetro Colombia dijo presente en el lanzamiento de este evento, y a continuación les contamos todos los detalles que debe saber

AV Villas, Mastercard e Independiente Santa Fe presentaron la nueva Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas que traerá los siguientes beneficios para los hinchas:

Compra de abonos sin intereses para acompañar al equipo durante toda la temporada.

5% de cashback en boletería.

Acceso a las experiencias Aval.

Acumulación de puntos en el programa tuplús para redimirlos en dinero, artículos, entre otras opciones.

Adicionalmente, esta alianza busca traer beneficios para adquirir el abono Libertador y cashback en las compras que realicen los hinchas en las sedes de Casa Cardenal.

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez resaltó que los hinchas deben estar orgullosos de portar esta tarjeta: “Quien porte la Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas debe sentirse orgulloso de llevarla, es algo especial, Santa Fe es una institución grande“.

Gerardo Hernández, presidente de AV Villas, también señaló la importancia de que los hinchas puedan adquirir esta tarjeta de crédito, no solamente por los beneficios que tendrán, sino porque portarla es para sentirse orgullosos:

“Queremos que el hincha sienta que esta tarjeta es más que un medio de pago. Es un símbolo que lo identifica como parte de la generación de un equipo Supercampeón y además con beneficios para su economía personal”.