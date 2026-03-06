Vélez reveló que suspendieron al árbitro Diego Ulloa por anularle el gol a Santa Fe vs Nacional

Una de las mayores polémicas en el arbitraje colombiano se presentó recientemente en el partido que Atlético Nacional le ganó a Santa Fe en El Campín porque el árbitro Diego Ulloa anuló de manera polémica el gol de Ómar Fernández Frasica que representaba el empate.

Pues resulta que Carlos Antonio Vélez reveló que la Comisión Arbitral reconocieron el error y sancionaron a Diego Ulloa.

La polémica se encendió porque César Haydar confesó que la infracción no fue clara y el árbitro también pudo no pitarla, pero él fue muy vivo para ganarse la falta:

“Acabé de ver la jugada también, no se fijen tanto cuando Rodallega me coloca el brazo en la espalda, sino que también me toca, me dejó la marca en el primer tiempo y en el empujón también.

El fútbol es de contacto, pienso que fui más vivo, era un 50-50 si el arbitro la pitaba o no la pitaba, pero me quedo con que sí fue falta.

También fue un error mío no haber cabeceado, pero si salto, también iba a ser falta, entonces también ví que se ha creado una polémica por eso, es un vaso de agua, medio lleno o medio vacío, pero al final fue falta".

De hecho, esas palabras molestaron a Hugo Rodallega, quien aseguró que las palabras de Haydar son una manera de burlarse del arbitraje:

“Ahí está quizás es la interpretación de él, es la opinión. Me parece que es una forma como de burlarse del arbitraje, son cosas que si yo hablo lo que siento en este momento quizás me meta en un problema, todo el mundo lo vio, todos vieron el partido y se dan cuenta que es una falta que no existe”.

Suspensión para Diego Ulloa:

Carlos Antonio Vélez reveló que, en efecto, Diego Ulloa, se equivocó al anularle el gol a Santa Fe. Por tal razón, habrían tomado la decisión de suspenderlo.

Se desconoce el tiempo que no podrá decir presente Ulloa, pero Revista Semana reveló que su castigo no será de carácter económico, sino que solamente lo dejan de nombrar.

“Está suspendido porque se reconoció en la Comisión Arbitral que había invalidado un gol legal a Independiente Santa Fe”, fueron las palabras de Carlos Antonio Vélez.