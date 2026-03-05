“Queremos enfrentar a los grandes”, Daniel Torres habló sobre Santa Fe en la Copa Libertadores

Hablar de Daniel Torres en Santa Fe es sinónimo de grandeza, no solamente porque debutó en el ‘León’, sino porque ha conquistado ocho títulos y está entre los diez futbolistas con más partidos jugadores para el ‘Cardenal’ con más de 350 apariciones.

Por tal razón, en PUBLIMETRO hablamos con Daniel Torres sobre el reciente cumpleaños número 85 de Santa Fe. Aprovechamos para preguntarle por sus mejores momentos como futbolista del ‘León’ durante su primera etapa y las aspiraciones de cara a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuál es su momento favorito en Santa Fe?

Daniel Torres: “Han sido muchos momentos, pero donde se pudo iniciar. Siempre lo he marcado yo y es el título de la séptima estrella (en 2012), después de tantos años, 37 años sin poder conseguir la Liga. Creo que esto marcó un momento importante y de ahí en adelante cada uno de los títulos que se pudieron conseguir, tienen algo especial que han marcado mi vida”.

¿Qué ha cambiado en Daniel Torres

Daniel Torres: “Mucho, creo que he cambiado demasiado. En ese momento era una persona completamente diferente en el ámbito personal específicamente. Conocí a Cristo y gracias a eso pude cambiar mi vida, tanto en lo personal como en lo laboral, familiar y profesional. Entonces creo que eso fue lo que más marcó mi vida”.

¿Qué impacto tuvo Dios en su vida?

Daniel Torres: “Todo. Cambió mi manera de vivir, de pensar y mis hábitos. De hecho, yo conozco a Cristo en Santa Fe durante aquel 2012 que entra la Palabra y eso hizo un cambio en mi vida que lo pude ver marcado y vivificado a través de los triunfos y en la manifestación de Dios en el equipo”.

¿De qué manera Daniel Torres demuestra a Dios a través del fútbol?

Daniel Torres: “Lo primero es tener claro que el fútbol no puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Muchas veces queremos llenar vacíos, no solamente con el fútbol, sino de muchas otras maneras. Pero ese es un espacio que le corresponde únicamente a Dios y eso se convierte en algo insaciable porque nada más va a lograr llenar ese espacio.

Entonces creo que es darle el lugar a Dios que le corresponde, viviendo el fútbol o cualquier pasión, de la manera correcta, entregándosela a Él y Él permitiendo que vivamos y disfrutemos de esa pasión”.

¿Qué esperar de Santa Fe en la Copa Libertadores 2026?

Daniel Torres: “Lo decía ahora ‘el presi’ (Eduardo Méndez), siempre queremos enfrentar a los grandes. Eso nos ilusiona y también nos ayuda a medir si podemos superarlos. Es importante poderse llenar de mucha confianza y de mayor ilusión.

A partir de ahí, creo que es un torneo que todos anhelamos: la hinchada, la institución, los jugadores, pero hay que saberla jugar porque es muy diferente. Entonces necesitamos hacernos fuertes en casa y esperamos que esa fortaleza llegue junto a los hinchas”.

¿Se arrepiente de irse de Santa Fe en 2015 antes del título de la Copa Sudamericana?

Daniel Torres: “Creo que ese era el propósito de Dios, obviamente hubiera querido estar, participar y hacer parte de ese de ese título, o más bien, de esos dos títulos que vinieron junto con la Suruga Bank. Ahora bien, yo no sé si estando yo, hubiéramos podido ser campeones o si realmente se necesitaba de los jugadores que en ese momento estaban.

Entonces creo que es algo que no se puede responder con certeza y en lo cual no me quedo porque sería doloroso pensar solamente en ello. Me enfoco más en las gratas experiencias que pude tener, y, que, como hincha, también pude disfrutar y y celebrar ese título de la Copa Sudamericana”.

Si pudiera traer a un futbolista del pasado de Santa Fe para la Copa Libertadores, ¿Quién sería?

Daniel Torres: “Yo creo que un futbolista como Ómar (Pérez) no lo tenemos. Es claro que marcaba diferencia como volante 10, pero aparte, tenía un gran liderazgo y un gran juego que ayudaría y apoyaría a este este gran proyecto.

Las claves: Santa Fe está ubicado en el bombo 3 para el sorteo de la Copa Libertadores que se realizará el próximo jueves 19 de marzo.