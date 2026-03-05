Carlos Antonio Vélez ‘le dio con todo’ al arbitraje de Atlético Nacional vs Millonarios, ¿por qué?

Foto tomada de la cuenta de X: @nacionaloficial (04/03/2026) y captura de pantalla de Win Sports

El brasileño Wilton Sampaio fue el árbitro elegido para impartir justicia en el partido de la fase previa de la Copa Sudamericana de Atlético Nacional vs Millonarios, pero las críticas, no se hicieron esperar.

Carlos Antonio Vélez dejó claro que Sampaio es mal árbitro, e incluso, aseguró que su nivel es inferior al de los jueces del fútbol colombiano.

No se presentaron muchas acciones polémicas en el primer tiempo, más allá de las amonestaciones a Milton Casco y Sebastián Valencia a los minutos 6 y 18 respectivamente.

Sin embargo, en la anotación de Rodrigo Contreras, tuvo que esperar el llamado del VAR para convalidarla, pues revisaron que no hubiera infracción previa.

Y más tarde, cuando el compromiso estaba 1-1, señaló una pena máxima a favor de Millonarios por falta sobre Rodrigo Contreras que Leonardo Castro cambió por gol.

El periodista de Win Sports no hizo énfasis en los argumentos para criticar al árbitro, pero dejó claro que es más malo que los árbitros colombianos.

Eso sí, Vélez aprovechó el mensaje para llenar de elogios a Rodrigo Contreras, no solamente por esa impresionante anotación que logró, sino porque cree que es la mejor contratación que han hecho en los últimos cinco años, incluso por encima de Falcao:

“Ese árbitro Brasileño si es peor, lejos, q los de aquí.. y q Golazo el q se mandó Contreras.. la mejor contratación q ha hecho Millonarios en el último quinquenio…sin ruido y calladito!“, fue el mensaje de Carlos Antonio Vélez a través de su cuenta de X: