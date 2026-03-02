“Es injusto”, Lucas González no está contento con el trato de Dimayor a los equipos en torneo internacional

Sin importar la victoria que consiguió Deportes Tolima sobre Atlético Nacional, Lucas González no pudo ocultar su molestia debido al calendario que tiene el equipo y la poca cantidad de jugadores con la que puede contar debido a la decisión de Dimayor de reducir los futbolistas inscritos.

Lucas González resaltó el trabajo que hizo el equipo contra Atlético Nacional, pero dejó claro que no le parece justo tener que afrontar tan rápido un partido de carácter internacional, en el cual, tienen que ‘poner la cara’ por todo el país y sin mucho recambio.

Vale la pena recordar que Deportes Tolima solamente tiene 72 horas entre el partido contra Atlético Nacional y su compromiso frente a O’Higgins (miércoles 4 de marzo a las 7:30 p.m.), que se disputará en territorio chileno, correspondiente al partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Para Lucas González, es inaceptable que los equipos que compiten en torneos internacionales tengan la misma cantidad de jugadores inscritos porque eso perjudica el rendimiento, tanto en el rentado local como en las Copas de Conmebol.

“En realidad es injusto que tengamos que viajar mañana (lunes 2 de marzo) a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia el miércoles y tener los mismos jugadores que tienen los que no están compitiendo en torneo internacional complica las cosas”.

Eso sí, Lucas González dejó claro que no va a tolerar un bajón en el rendimiento de sus futbolistas, pues todos tienen que jugar al mismo nivel del partido contra Atlético Nacional. En caso de no conseguirlo, aseguró, que van a tener problemas con él.

“Como les dije a los chicos, ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora yo no lo voy a aceptar”.