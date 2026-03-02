Eduard Bello no se quedó callado tras su expulsión en la derrota de Atlético Nacional a manos del Tolima

Atlético Nacional perdió a manos de Deportes Tolima en su visita al Manuel Murillo Toro, donde jugó gran parte del partido con diez hombres por la expulsión de Eduardo Bello.

El futbolista de 30 años envió un mensaje después del partido pidiéndole perdón a los hinchas por la expulsión.

A los 24 minutos del primer tiempo, Eduard Bello recibió una tarjeta amarilla por una fuerte entrada al tobillo de Juan Mera en un balón dividido. No obstante, desde el VAR hicieron el llamado al árbitro Luis Delgado para que revisara la jugada por una posible tarjeta roja.

Así lo hizo el juez central del compromiso, quien luego de repetir un par de ocasiones la jugada, no dudó en cambiar su decisión y sacar a Bello del compromiso, quien estaba jugando de titular por primera vez con Atlético Nacional. Cabizbajo y arrepentido, Bello abandonó el terreno de juego mientras sus compañeros intentaban animarlo.

Afortunadamente para él, Atlético Nacional no jugó ni 20 minutos con un hombre menos porque Jan Carlos Angulo también recibió la cartulina roja antes que finalizara el primer tiempo.

De todas maneras, la ausencia de un futbolista en el terreno de juego le pasó factura a Atlético Nacional, que por una pena máxima, que Juan Pablo ‘Tatay’ Torres, cambió por gol.

Al respecto, Eduard Bello utilizó sus redes sociales para disculparse con la hinchada por su expulsión y aseguró que seguirá trabajando fuertemente para que no se repita esa lamentable situación:

“Quiero pedir disculpas públicamente a toda la gente por dejar al equipo con un jugador menos, toca asumirlo con responsabilidad y mucha humildad. Seguiré trabajando para que no vuelva a pasar”, escribió Eduard Bello en las historias de su cuenta de Instagram: