“Por plata no me voy a ir”, Lucas González dejó claro que quiere quedarse en Tolima mucho tiempo

Tal parece que Lucas González encontró su lugar en el mundo: Llegó a su primera final del fútbol colombiano dirigiendo a Deportes Tolima y ahora sueña con levantar el primer título en su carrera.

En rueda de prensa, le preguntaron a Lucas González si abandonaría el proyecto del ‘Pijao’ en caso que le ofrezcan más dinero y él dejó claro que no tiene intención de marcharse, sin importar nada.

Lucas González dejó claro que por dinero no se marchará del Deportes Tolima, pues quiere hacer un proyecto a largo plazo, ganador, para ganarse el cariño de la gente.

Por supuesto, la manera en que ha puesto a jugar al Deportes Tolima, y que seguramente se reflejará en torneo internacional del próximo año, despertará el interés de otros equipos.

Aún así, González fue muy sincero para señalar que no hay posibilidad alguna que se lo lleven del ‘Vinotinto y Oro’ por dinero:

“Yo del Tolima no me voy a ir por plata. Yo quiero estar acá muchísimo tiempo. Yo mismo me pregunto qué puede hacer mi cuerpo técnico después de segundo semestre, tercer semestre o cuarto semestre. Pero lo que puedo asegurar es que de acá por plata no me voy a ir”.

¿Cuándo son las fechas de la final del fútbol colombiano?

El primer partido que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla tiene como fecha el viernes 12 de diciembre a partir de las 8:00 de la noche.

El juego de vuelta, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano, se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, cuatro días más tarde, es decir, el martes 16 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche,

Ambos partidos contarán con la transmisión de Win Sports+.