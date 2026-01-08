Dimayor recorta cupos de jugadores para 2026 y Acolfutpro alerta a MinDeporte por impacto laboral

La reciente decisión de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) de reducir de 30 a 25 el número de jugadores profesionales inscritos por club sigue generando reacciones y abre un nuevo frente de debate sobre las condiciones laborales en el fútbol nacional. Días después de que la medida se hiciera oficial, la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y advirtió sobre las consecuencias deportivas y laborales que traerá esta determinación.

Para el gremio de futbolistas, la reducción de cupos no solo limita las oportunidades de empleo, sino que golpea directamente a los equipos que representan al país en competencias internacionales. Acolfutpro recordó que los clubes que disputan torneos de la Conmebol contaban hasta ahora con la posibilidad de inscribir 35 jugadores, una cifra pensada para afrontar calendarios exigentes que combinan liga local, copas nacionales y torneos continentales. Con la nueva normativa, esos equipos deberán competir con 10 futbolistas menos, lo que aumenta el riesgo de sobrecargas físicas, lesiones y un desgaste mayor de las nóminas.

El comunicado también puso el foco en una práctica que consideran preocupante: mientras se restringe el número de jugadores profesionales con contrato, la Dimayor permite que futbolistas sub-20 actúen sin vínculo laboral formal ni afiliación a la seguridad social. Para Acolfutpro, esta situación no solo es irregular, sino que expone a jóvenes jugadores a escenarios de desprotección jurídica y médica, contradiciendo principios básicos del derecho laboral y del deporte profesional.

Otro de los puntos más críticos señalados por la agremiación tiene que ver con el incumplimiento de acuerdos previos. Según recordaron, existía un compromiso para que la temporada finalizara el 14 de diciembre, garantizando un periodo mínimo de descanso para los futbolistas. Sin embargo, cuatro equipos extendieron su competencia hasta los días 16 y 17, mientras que otros, ya eliminados, continuaron entrenando después de la fecha pactada. Para el sindicato, esto evidencia una falta de respeto por los acuerdos firmados y por la necesidad de un descanso real, entendiendo que la labor del futbolista no se limita únicamente a los días de partido.

Finalmente, Acolfutpro cuestionó que se permita la participación de clubes con deudas salariales y falta de pago de seguridad social, como el caso del Deportivo Pereira, recordando que los reglamentos establecen que un equipo no debería competir si incumple sus obligaciones laborales. Para el gremio, este tipo de decisiones refuerza una sensación de desigualdad y falta de garantías en el fútbol colombiano.

El pronunciamiento reabre un debate de fondo: el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los clubes, la competitividad del torneo y los derechos laborales de quienes hacen posible el espectáculo dentro de la cancha.