Seducen a titular de la Selección Colombia para que regrese a nuestro continente antes del Mundial

El inicio de la Copa del Mundo está ‘a la vuelta de la esquina’ y todos los futbolistas sueñan con ser convocados para defender los colores de su país. Por supuesto, Colombia, no es la excepción.

Por ejemplo Jhon Arias confesó que se fue de Wolverhampton y regresó al fútbol brasileño para jugar con Palmeiras, pensando netamente en la continuidad que va a tener para no dejar ninguna posibilidad abierta de que Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta en la lista final.

Ahora bien, James Rodríguez también se está preparando en la MLS de los Estados Unidos para llegar en óptimas condiciones al que posiblemente será su último Mundial

Y ahora, expusieron que hay un futbolista colombiano, que juegan en Europa, y es pretendido por un grande del continente: se trata de Johan Mojica.

Le puede interesar: “No voy a permitir”, Johan Mojica tuvo un fuerte cruce con un hincha de su equipo tras una nueva derrota

El presente Johan Mojica en el Mallorca de España no es el mejor, pues su equipo no atraviesa un buen momento y actualmente están en la casilla 18 - zona de descenso - luego de 25 fechas en la liga española.

De hecho recientemente Mojica tuvo Cruz con un aficionado de su equipo, quien le reclamó por los malos resultados, pero lo hizo con tal ira que el defensor colombiano reaccionó, lo encargó y le pidió que lo respetara

De esta manera el futbolista 33 años, quién ya completa 13 años en el fútbol europeo tras salir del deportivo Cali en 2013, podría regresar a nuestro continente: Según informó el periodista especializado Ekrem Konur, Botafogo ya está negociando con Johan Mojica para concretar su fichaje y reforzarse en la Copa Libertadores.

Vale la pena resaltar que Botafogo actualmente cuenta con Jordan Barrera y Edisson Restrepo en su equipo, y no ven con malos ojos contar con un tercer colombiano.

Vea también: Aseguran que los equipos grandes del FPC se revelaron respecto a los derechos de la televisión

Johan Mojica y su experiencia en la Copa del Mundo:

En Rusia 2018, el lateral vallecaucano vivió su primera experiencia mundialista y respondió con carácter en el momento más exigente.

Mojica disputó tres partidos en aquel torneo y dejó una imagen imborrable en los octavos de final frente a Inglaterra. En la definición por penales, el defensor fue el encargado de ejecutar el cuarto cobro colombiano. Con serenidad absoluta, venció a Jordan Pickford y mantuvo con vida al equipo nacional en una serie cargada de tensión. Aunque Colombia terminó eliminada, su temple lo consolidó ante la afición.

Bajo la dirección de José Pékerman, Mojica demostró despliegue físico, disciplina táctica y vocación ofensiva, características que lo han acompañado a lo largo de su carrera en Europa y que hoy lo mantienen como uno de los laterales más confiables del proceso.

A sus 33 años, y con la mirada puesta en la Copa Mundial del 2026, todo indica que volverá a ser convocado. De concretarse, Mojica no solo sumaría su segunda cita orbital, sino que llegaría con la madurez y experiencia necesarias para asumir un rol de liderazgo dentro del grupo.