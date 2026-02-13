Por respeto a su anterior equipo, Jhon Arias rechazó oferta de otro club y terminó en Palmeiras

La aventura de Jhon Arias en Inglaterra terminó antes de lo esperado y regresó al fútbol brasileño, pero no al Fluminense, sino que fichó por Palmeiras, desatando la furia de todos los hinchas que alguna vez lo amaron.

El colombiano explicó por qué decidió firmar con Palmeiras a pesar de que había dicho que no jugaría en otro club de Brasil que no fuera Fluminense.

Incluso, Arias aseguró que rechazó una oferta que le llegó por respeto a su anterior equipo.

Este viernes 13 de febrero se llevó a cabo la conferencia de prensa donde Palmeiras presentó de manera oficial a Jhon Arias y dio espacio para que la prensa se acercara a hacerle sus preguntas.

Uno de los cuestionamientos que le llegó al colombiano fue por la decisión de llegar a Palmeiras, no solamente porque es uno de los rivales más grandes de Fluminense, sino porque había dicho que no jugaría en otro club brasileño.

Jhon Arias dejó claro que no quería hacer sentir mal a los hinchas del Fluminense, a quienes les tiene un gran respeto, pero consideró que era lo mejor para su carrera:

“Nada cambió, le tengo gran respeto a Fluminense,tengo una historia muy grande allá que todo el mundo conoce. También saben que el fútbol es muy dinámico y Palmeiras fue el club que me abrió la posibilidad dentro de mi realidad y lo que yo necesitaba en este momento de mi carrera”.

De igual manera, Jhon Arias aseguró que aceptó la oferta de Palmeiras porque no se quiere perder la Copa del Mundo con la Selección Colombia, así que necesitaba garantizar rendimiento y continuidad.

Aún así, Arias fue muy sincero al señalar que también tuvo una oferta de Flamengo que decidió no aceptar únicamente porque sería una traición aún más dolorosa para los seguidores de Fluminense.

“Tenía ese deseo de volver para ser campeón, de volver a tener un gran nivel, de estar en el Mundial y Palmeiras es el club que me brinda esa garantía.Todo el mundo sabe que por el respeto que le tengo a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo, rival directo y diferente”.