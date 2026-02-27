Aseguran que los equipos grandes del FPC se revelaron respecto a los derechos de la televisión

Una discusión que se ha generado respecto al fútbol colombiano es en la manera en cómo se reparte el dinero correspondiente a los derechos de televisión, pues todos los equipos reciben partes iguales, sin importar si prenden o no televisores.

Al respecto, parece que los equipos grandes del fútbol colombiano ‘se revelaron’ y ya no van a permitir que se siga repartiendo el dinero en partes iguales, pues creen que esa es la única manera de competir realmente en los torneos internacionales.

César Augusto Londoño se encargó de adelantar esta información a través de sus redes sociales: Según aseguró, Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Medellín, se unieron para exigir un cambio en las ganancias por derechos de televisión.

Esta exigencia llegaría conforme al nuevo contrato de televisión que adquiera los derechos de transmitir el fútbol colombiano (Win Sports tiene prioridad, pero no es la única opción).

Dijo César Augusto que la idea es recibir dinero correspondiente a los derechos de televisión conforme a los indicadores internacionales, pues consideran una opción de poder obtener recursos para invertir de mejor manera de cara a los torneos internacionales.

“BOMBA en el nuestro fútbol: Los 8 clubes grandes de Colombia decidieron que los derechos de la televisión no se pueden seguir repartiendo por partes iguales. Exigirán que lo que se gane a partir del próximo contrato de TV, se divida por los indicadores internacionales que se manejan en el mundo. Consideran que es la única manera de poder competir en torneos CONMEBOL y que la mayor inversión debe tener una compensación”, fue el mensaje que escribió César Augusto Londoño en sus redes sociales y que le presentamos a continuación: