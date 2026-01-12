“No voy a permitir”, Johan Mojica tuvo un fuerte cruce con un hincha de su equipo tras una nueva derrota

Johan Mojica fue inicialista en el esquema de Mallorca en la derrota que sufrieron en su visita al Rayo Vallecano. Los hinchas no se aguantan el mal momento del equipo, que actualmente está muy cerca de los puestos del descenso, razón por la cual, fueron a reclamarle a los jugadores.

Uno de los futbolistas a quien le reprocharon fue al colombiano, Johan Mojica y él no tuvo reparo en reaccionar.

Johan Mojica tuvo fuerte cruce con aficionado del Mallorca:

Mallorca solamente ha podido sumar 18 puntos en las 19 jornadas que se han disputado en la Liga de España durante esta temporada 2025-26, hecho que tiene preocupado a los hinchas del equipo, por supuesto, porque no quieren regresar a la segunda división.

Por tal razón, los aficionados se acercaron a los automóviles de los futbolistas después del partido que se disputó este domingo 11 de enero y que Rayo Vallecano ganó 2-1.

A uno de los futbolistas que se le acercaron a reprocharle fue a Johan Mojica, quien se bajó del automóvil para hablar con los hinchas, pero terminó exaltado porque le estaban gritando, así que les exigió respeto.

“Yo nunca he irrespetado a nadie en mi carrera, yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos buenos y malos”.

“Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí”, se alcanzó a identificar en el video que se hizo viral en redes sociales que le presentamos a continuación: