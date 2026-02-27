No dieron noticias tan positivas de James Rodríguez para su debut con Minnesota

Tras obtener oficialmente su visa de trabajo en Estados Unidos, James Rodríguez está habilitado para sumarse formalmente a Minnesota United, pero todavía no hay certezas sobre su participación en el próximo partido de la Major League Soccer.

Aunque ya puede entrenar y competir, desde el club aseguran que el volante es considerado “cuestionable” debido a su ritmo de juego tras un periodo sin competencia oficial.

El cuerpo técnico planea integrarlo de manera paulatina para proteger su estado físico y garantizar que llegue en las mejores condiciones al calendario regular.

Minnesota United se prepara para enfrentar este sábado 28 de febrero a Cincinnati en su partido de local en Allianz Field, correspondiente a la segunda fecha de la temporada 2026, lo que podría marcar el esperado debut de James si el cuerpo técnico lo decide así.

“Una vez que tenga la oportunidad de integrarse al equipo, probablemente se incorporará gradualmente a la alineación, pero no está claro si eso comenzará este fin de semana”, indicó una fuente cercana a la directiva. Esto sugiere que la decisión final dependerá de cómo responda el mediocampista en los entrenamientos previos al compromiso.

La expectativa entre los seguidores del club y los hinchas colombianos sigue en aumento, especialmente con la llegada de una figura de renombre mundial al fútbol estadounidense. Sin embargo, la prudencia parece ser la prioridad antes de emitir un veredicto definitivo sobre su debut.

Con un calendario de la MLS que ya empezó con duelo ante Austin y ahora con el reto de enfrentar al equipo de Ohio, todos los ojos estarán puestos en la evolución física de James Rodríguez en los próximos días, no solo por su contribución para Minnesota, sino por el nivel en que llegará al Mundial, que seguramente, será el último de su carrera.

