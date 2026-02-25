“Esa no”, Hijo de Fabra ‘le tiró un salvavidas’ en vivo para evitar problemas, pero él no hizo caso

A Frank Fabra no le tomó mucho tiempo quedarse con el puesto titular en Independiente Medellín y ser importante para el equipo, tal como sucedió en los partidos contra Liverpool en la Copa Libertadores, donde aportó una asistencia.

Un día después de lograr la clasificación a la fase 3 con el ‘Poderoso’, Fabra concedió una entrevista al programa ‘Medio Tiempo’ de Win Sports donde mostró una impresionante colección de camisetas que ha cambiado a lo largo de su carrera.

Las últimas camisetas que mostró fueron de River Plate, que había cambiado con Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, pero su hijo no quería que las enseñara.

A pesar de que en los primeros años en Boca Juniors a Frank Fabra le fue muy bien, su última etapa estuvo lejos de esa versión original, razón por la cual, salió muy criticado por los hinchas del ‘Xeneixe’.

Curiosamente, en su llegada al Medellín, Fabra también recibió muchas críticas. No tanto por el nivel en el que llegaba, sino por un video que se filtró donde él apareció cantando ‘Pregón Verde’, canción de Atlético Nacional.

Al respecto, Fabra dejó claro que fue un momento en que todavía no había firmado contrato con Medellín y tampoco lo hacía con el propósito de ofrecerse para Atlético Nacional, simplemente sucedió porque estaba compartiendo con sus amigos:

“Se dijeron muchas cosas, no me gusta salir a aclarar, me encanta jugar, así que lo que pueda hacer lo haré dentro de la cancha. Fue una salida en diciembre, yo estaba sin equipo y fue un momento de amistad, estaba tranquilo con mis amigos, no estaba pensando en fútbol en ese momento. Solamente que se dio ese momento, estábamos molestando”.

Hijo de Fabra no quería que su papá mostrara las camisetas de River Plate:

El futbolista de Medellín le mostró su colección de camisetas a Pilar Velásquez, quien fue a hacerle el reportaje y quien inicialmente le dijo a Fabra que no mostrara esa colección porque se podía meter en problemas.

A Fabra parece que no le importó, y aunque su hijo Dereck le dijo en varias ocasiones que no las mostrara, de igual manera él las sacó de su armario.

Eso sí, salió un tierno momento del pequeño Dereck, quien sin la necesidad de salir en pantalla, se robó todo el show: