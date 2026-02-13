“Yo no soy hincha del Medellín”, Frank Fabra sobre su video cantando ‘El Pregón Verde’

La presentación de Frank Fabra como nuevo jugador de Independiente Medellín tuvo su momento para aclarar un tema que tiene molestos a muchos hinchas, del lateral cantando ‘El Pregón Verde’, tema que es un himno icónico de Atlético Nacional, rival de patio, algo ante lo que él mismo explicó. Lo primero que dejó claro es que él no es hincha de ninguno de los dos equipos de la capital antioqueña.

En atención a los medios, le preguntaron por esas imágenes que se difundieron recientemente y él no lo negó, dejando claro que todo fue en un momento de alegría con un grupo de amigos.

Eso “Fue en diciembre en la marranada de un amigo a la que voy todos los años en un contexto muy distinto al que es el fútbol. Fue un momento distendido con amistades en el que no estaba pendiente del fútbol”.

Vea acá: El Tino Asprilla pidió para la Selección Colombia a delantero que es suplente y no lleva goles con su club

Luego, soltó que “Todo el mundo sabe, mis dos hermanos son hinchas del Medellín. Yo no soy hincha del Medellín, pero tampoco soy hincha del otro equipo”.

“Fue algo que pasó. Fue un momento en el que estaba con amigos y queda ahí. No tenía nada que ver con el fútbol”, dejó en claro.

Ante las críticas, es sensato, pero son “Cosas que pasan y acepto la responsabilidad. Respeto lo que pueda decir todo el mundo. Me hago responsable del video que salió, pero no queda más que decir que estoy en el lugar que quiero estar”.

Sobre su regreso al DIM: “Con don Raúl he hablado desde que me fui y me dijo que tenía las puertas abiertas. Tuve opciones de seguir en Argentina, pero no iba a jugar en otro equipo que no fuera Boca Juniors, entonces la opción número 1 fue Medellín. Vine a entrenar y al estar acá acepté y es muy lindo”.

Frank Fabra fue bastante claro y tampoco se puso con falacias, dejando claro que no es hincha de Independiente Medellín, pero sí es el equipo en el que quiere estar y también contó que su video cantando un tema de Atlético Nacional, no fue más que un momento privado con unos amigos.