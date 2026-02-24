Los colombianos en la era Gallardo: pilares silenciosos de un ciclo inolvidable en River Plate

La era de Marcelo Gallardo en River Plate —dividida en dos etapas: 2014-2022 y 2024-2026— quedará en la historia como una de las más exitosas y transformadoras del fútbol sudamericano. Además de los numerosos títulos, Argentina fue testigo de un fenómeno que atravesó ambas etapas: el protagonismo constante de futbolistas colombianos vestidos de banda cruzada.

Desde los primeros meses del ciclo inicial hasta los últimos compromisos de su regreso al club, Gallardo siempre encontró en los jugadores cafeteros un aporte diferencial. Técnica, desequilibrio, carácter e incluso goles decisivos marcaron la presencia colombiana en el proyecto del “Muñeco”.

Los colombianos de River Plate en la era Gallardo

El comienzo del proyecto Gallardo encontró en Teófilo Gutiérrez y Éder Álvarez Balanta dos piezas claves para construir una identidad competitiva.

El barranquillero fue un pilar en la conquista de la Copa Sudamericana 2014, primer título internacional de la era Gallardo. Su jerarquía también tuvo impacto en los inicios de la Libertadores 2015, torneo que River terminaría levantando.

Defensor firme y de gran proyección, Balanta integró la zaga campeona de la Copa Libertadores 2015, convirtiéndose en uno de los primeros colombianos en tocar la gloria bajo el mando del “Muñeco”.

Carlos Carbonero estuvo pocos meses bajo el mando de Gallardo en 2014, pero el mediocampista —que había llegado con Ramón Díaz— formó parte de la transición hacia el nuevo ciclo que estaba por iniciar.

El brillo del talento y los goles: 2017-2022

La segunda oleada colombiana llegó con nombres que marcaron para siempre al club.

Rafael Santos Borré (2017-2021)

El delantero barranquillero se convirtió en el máximo goleador de la era Gallardo con 55 tantos. Su evolución, carácter y sacrificio lo transformaron en uno de los delanteros más completos que vistió la camiseta de River en la última década.

Juan Fernando Quintero (2018-2020, 2022)

Autor de uno de los goles más importantes en la historia del club, el zurdazo que cambió la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid. Más allá de ese instante eterno, Quintero aportó creatividad, pausa y genialidad en los momentos decisivos.

Jorge Carrascal (2019-2022)

Apodado “el Neymar colombiano” por su desequilibrio, Carrascal sumó múltiples títulos locales e internacionales antes de dar el salto al fútbol ruso. Fue un comodín ofensivo para Gallardo en las últimas temporadas de su primer ciclo.

La última etapa: continuidad, goles y nuevas caras (2024-Act.)

El regreso de Gallardo en 2024 no tuvo títulos —a diferencia de su etapa anterior, donde ganó 2 Libertadores, 1 Sudamericana, 3 Recopas, 1 Suruga Bank, 1 Liga Argentina, 3 Copas Argentina, 2 Supercopas y 1 Trofeo de Campeones—, pero sí mantuvo la presencia clave de los jugadores cafeteros.

Miguel Ángel Borja (2022, 2024-2025)

El “Colibrí” llegó en el último semestre del primer ciclo y continuó siendo referencia ofensiva en el segundo. Con su potencia y carácter se convirtió en uno de los delanteros más importantes del plantel entre 2024 y 2025.

Juan Fernando Quintero (2024-Actualidad)

El regreso del “10” fue celebrado por la hinchada. Su visión de juego y su conexión histórica con el club lo mantuvieron como líder espiritual en el segundo ciclo.

Kevin Castaño (2025-Actualidad)

Volante de primera línea, llegó para reforzar el mediocampo y rápidamente se ganó un lugar por su inteligencia táctica y despliegue. Representa la nueva generación de colombianos bajo el mando del Muñeco.

La despedida de Gallardo

En su salida definitiva de River Plate en 2026, Marcelo Gallardo dejó un mensaje para los hinchas de River Plate

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, ¿eh? Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias".”