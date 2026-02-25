“No estoy llorando”, Pablo Repetto se quejó antes del Santa Fe vs Atlético Nacional

La quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-1 finalmente se completará con el enfrentamiento de Santa Fe vs Atlético Nacional que estaba programado originalmente para el sábado 7 de febrero y que Dimayor postergó debido a las malas condiciones en el terreno de juego de El Campín.

Por un lado, Santa Fe, que venció al Junior hace tres días, llega a este partido con ausencias sensibles relacionadas con molestias físicas: Víctor Moreno y Ewil Murillo por lesión que sufrieron, mientras que Jhojan Torres, quien también tuvo problemas físicos, fue parte de la convocatoria.

De hecho, Pablo Repetto se quejó precisamente por el calendario tan apretado que ha tenido Santa Fe en este inicio de liga: “Nos ha tocado increíblemente con poco tiempo de recuperación. No estoy llorando, pero siempre tenemos un día menos que los rivales. Esto ya nos pasó en las finales de la Superliga y ahora nuevamente contra Nacional”.

En contraste, Atlético Nacional solamente ha podido disputar cinco partidos (tres menos que Santa Fe), y aún así, se ubican en la quinta posición de la tabla con 12 puntos.

En su más reciente partido, el cuadro ‘Verdolaga’ se impuso cómodamente 3-0 sobre Alianza Valledupar con anotaciones de Cristian ‘Chicho’ Arango, quien fue titular por primera vez, y con doblete de Alfredo Morelos.

Vale la pena recordar que David Ospina ya se recuperó de la lesión, jugó el anterior partido contra Alianza y hace parte de la lista de convocados por Diego Arias para este compromiso.

Ficha del partido:

Santa Fe vs Atlético Nacional

Estadio: El Campín

El Campín Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Árbitro: Diego Ulloa

Maximiliano Lovera es nuevo futbolista de Santa Fe:

El argentino Maximiliano Lovera, de 26 años, se convirtió en nuevo futbolista de Independiente Santa Fe, quien llega cedido por Rosario Central de Argentina con una opción de compra vigente hasta diciembre de 2026.

El anuncio oficial se dio a conocer el 24 de febrero a través de las redes sociales del club bogotano, que informó a sus seguidores que Lovera será nuevo jugador del ‘Primer Campeón’ una vez supere los exámenes médicos.

Lovera, formado en las divisiones inferiores de Rosario Central, ha tenido una carrera con pasos por el fútbol europeo, incluyendo experiencias en Olympiacos de Grecia y Omonia Nicosia de Chipre, además de un breve ciclo en Racing Club de Argentina.

