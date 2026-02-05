Piden cancelar contrato de Fabra en DIM por cantar a ‘todo pulmón’ el Pregón Verde de Atlético Nacional

Más de diez años después de haberse marchado a Boca Juniors, Frank Fabra regresará al fútbol colombiano de la mano de Independiente Medellín, equipo que confió en él a pesar de las polémicas que protagonizó en los últimos años en Argentina.

Tan pronto firmó su contrato, se filtró un video del lateral con pasado en Selección Colombia, cantando ‘a todo pulmón’ la canción ‘Pregón Verde’ de Atlético Nacional, máximo rival del Medellín.

Este comportamiento no le gustó ‘ni cinco’ a los hinchas del ‘Poderoso’ que están pidiendo la cancelación del contrato.

Frank Fabra cantando el Pregón Verde:

Tal parece que en diciembre, Frank Fabra ya se encontraba en territorio colombiano, pues fue visto en una fiesta popular junto a Christian ‘Chicho’ Arango, quien recién fue presentado como nuevo futbolista de Atlético Nacional.

Curiosamente, el ‘Chicho’ no es el único que parece disfrutar con las canciones del club ‘Verdolaga’, pues Frank Fabra, de la nada, empieza a cantar la canción de su máximo rival.

El video se filtró en redes sociales e hizo eco este miércoles 4 de febrero, cuando los hinchas comenzaron a enviar mensajes de indignación, e incluso, pidieron que le cancelaran el contrato al futbolista de 34 años.

"Cancelenle el contrato a este coso“.

La hinchada del Medellín está indignada con Fabra:

A continuación le presentamos algunos comentarios de los aficionados del ‘Poderoso’ en redes sociales:

- "Y ese vídeo de FABRA que ? mmmmm ........... increible la falta de sentido común de algunos seres humanos ............... lamentable por el momento, el lugar y las circunstancias ........... ojalá fuera IA pero lo más seguro es que NO lo sea".

- "Ay Fabra... Ay Medellín... siguen las salidas en falso de todos los que componen al equipo. ¿Quién ve por el hincha? A quién le importa la gente que está mamada de recibir golpes? Hasta cuándo esto va a seguir pasando en el DIM?¡EL COLMO, HERMANO. NO MÁS! RESPETEN A LA GENTE"