“El fútbol les da de comer”, Eduardo Méndez señaló al periodismo deportivo y pidió renovación

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló de varios temas en la mañana de este martes 24 de febrero, pero hizo especial énfasis acerca del periodismo deportivo colombiano del que señaló es importante renovarlo.

Esto se dio en medio de su charla con el canal Win Sports en donde le cuestionaron por una renovación dirigencial en el fútbol colombiano, pero, él le dio la vuelta al tema, señalando que no es sencillo estar en este rol, en especial por tanto señalamiento desde el periodismo.

“Ser dirigente no es fácil. Es estar siempre en boca de otros, de ustedes (periodistas): un día somos divinos, al otro somos inmundos. Un día servimos, el otro no servimos y todo es así. Ustedes transmiten al común de la gente esos quereres y ahí es donde comienza todo. Esto no es fácil”, comentó.

Dejando claro que “Tenemos periodistas que nunca van a estar contentos con nada, otros que apoyan lo que aman, otros que defienden lo que les da de comer, porque esto (fútbol) le da de comer a muchos. A veces hasta veo que hay tanto invitado como exjugadores y pienso ¿Dónde está quedando el periodismo?, ¿Se hizo a un lado el periodismo?”.

Enfatizando que “Faltaría también la renovación en el periodismo y en la dirigencia, pero cada uno va llegando a su momento”

“Esto no es fácil, que le estén recordando a uno la mamá a cada minuto, es difícil. Un día uno es reina linda y al otro es reina fea. Un día sale uno y le piden fotos, al otro lo llenan a madrazos. Hacer dirigentes no es fácil”, finalizó.