Éder Álvarez Balanta tomó drástica decisión que dejó sorprendidos a los hinchas del América de Cali

Los hinchas del América de Cali se ilusionaron mucho cuando Éder Álvarez Balanta llegó al club, y aunque demostró destellos de todo el talento que lo llevó a grandes logros como ser convocado al Mundial de Brasil 2014, no pudo consolidarse por completo por culpa de las lesiones.

Al respecto, América emitió un inesperado comunicado, en el que dieron a conocer que decidieron dar por terminado el vínculo con el futbolista.

Le puede interesar: Falcao tenía las puertas abiertas en otro equipo del fútbol colombiano, ¿de cuál se trata?

Éder Álvarez Balanta se va del América de Cali:

Las lesiones no le permitieron brillar a Álvarez Balanta con la camiseta del América, equipo que le brindó todo el respaldo para el proceso de recuperación.

Sin embargo, ambas partes llegaron al acuerdo que lo mejor sería separar caminos. De esta manera, América se despidió del futbolista, agradeciendo por lo que hizo en la institución.

Por otra parte, se desconoce si Éder Álvarez Balanta le pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional o intentará encontrar nuevo club:

“Informamos que, tras recibir el acompañamiento y respaldo de la institución durante todo su proceso de recuperación y luego de una evaluación conjunta entre el club y el jugador sobre su condición física, Éder Álvarez Balanta y América de Cali decidieron dar por finalizado su vínculo. Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo defendiendo nuestros colores y le deseamos muchos éxitos en su futuro.¡América siempre será tu casa, Éder!“.

Vea también: Hugo Rodallega no aguantó las lágrimas con el emotivo recuerdo de su padre, que en paz descanse, que le dio Suso

Los hinchas del América lamentan la salida de Éder Álvarez Balanta:

En la publicación que realizó América de Cali en su red social X, los hinchas no dudaron en responder

- Lo que hubiese sido América con un Balanta sin lesiones Muchos éxitos eder

- “De lo mejorcito que había visto en América los últimos años, pero no se puede hacer nada, si no está apto mejor que se dedique a otra cosa y el equipo deje de pagar sueldos a personas que no aporten a la institución”

- “Que lastima, de los mejores jugadores que ha portado la camiseta del América de Cali”.