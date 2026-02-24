Atencíon JuanFer Quintero y Kevin Castaño: River Anunció la salida de Marcelo Gallardo ante los malos resultados

Marcelo Gallardo anunció oficialmente su salida como director técnico de River Plate, poniendo fin a su segundo ciclo al frente del club argentino. La decisión fue comunicada a través de un mensaje difundido por los canales oficiales de la institución, en el que el entrenador confirmó que dirigirá su último partido en los próximos días antes de dejar el cargo.

El anuncio se produjo luego de una serie de resultados adversos que marcaron el presente deportivo del equipo en el Torneo Apertura 2026. River atravesaba una racha irregular que generó cuestionamientos en el entorno del club y creciente presión sobre el cuerpo técnico. En ese contexto, Gallardo optó por dar un paso al costado, señalando que la determinación fue tomada tras una profunda reflexión.

En su mensaje, el entrenador agradeció a los hinchas, jugadores y directivos por el respaldo recibido durante su etapa al frente del equipo. Además, destacó el compromiso del plantel y aseguró que su salida busca descomprimir la situación deportiva, priorizando el bienestar institucional.

Gallardo había regresado a River en agosto de 2024 para iniciar su segundo ciclo como técnico del club. Su vuelta generó gran expectativa entre los aficionados, considerando que en su primera etapa, entre 2014 y 2022, se convirtió en el entrenador más exitoso de la historia de la institución, con múltiples títulos nacionales e internacionales.

Sin embargo, este segundo periodo no logró replicar el impacto de su ciclo inicial. Aunque el equipo mostró momentos competitivos, los resultados no alcanzaron para consolidar un proyecto ganador ni sumar nuevos trofeos al palmarés del club. En total, durante esta segunda etapa dirigió más de 80 partidos, con un balance que incluyó victorias, empates y derrotas, pero sin consagraciones.

La dirigencia de River Plate aún no confirmó quién asumirá como reemplazante, aunque se espera que en los próximos días se anuncie un entrenador interino o el inicio de negociaciones con un nuevo candidato. Mientras tanto, el club se prepara para el partido que marcará la despedida oficial de Gallardo del banco millonario.

Más allá del presente deportivo, la salida del entrenador representa un momento significativo en la historia reciente de River. Gallardo dejó una huella profunda durante su primera gestión, conquistando títulos como la Copa Libertadores y construyendo una identidad competitiva que posicionó al club en lo más alto del continente.

Su figura trascendió lo estrictamente deportivo y se convirtió en símbolo de una era. Por eso, incluso en un contexto de resultados adversos, su despedida genera un fuerte impacto emocional entre los seguidores del club.

Con esta decisión, River inicia una nueva etapa en busca de estabilidad y renovación, mientras Gallardo cierra un capítulo importante de su carrera como entrenador. Su legado en la institución ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino, y su salida marca el fin de un ciclo que, con luces y sombras en su segunda etapa, quedará grabado en la memoria del mundo riverplatense.