Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega revivieron vieja bronca y se carearon varias veces en Santa Fe vs Junior

Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega, que ya habían protagonizado una escena en la final de la Superliga, se volvieron a cruzar, en esta ocasión por la Liga en medio de la victoria de Santa Fe 2-1 ante Junior, con varios lances entre ambos que dejaron gritos, reclamos, empujones y hasta amague de pelea entre ambos equipos.

Con goles de Víctor Moreno e Iván Scarpeta, El León rugió duro ante El Tiburón, que anotó gracias a Luis Fernando Muriel, desde el punto penal, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la octava jornada de la Liga Betplay Dimayor 2026-I.

Fueron varios los lances entre ambos atacantes. Uno de ellos, cuando Teo fue al suelo, simulando un manotazo de Helibelton Palacios, algo que le reclamó aireadamente Rodallega, que se acercó al suelo donde estaba y le gritó de todo. Esto generó que llegaran compañeros de ambos y se armó el amague de bronca con empujones de lado y lado.

Después, siguieron los reproches y Rodallega le siguió diciendo cosas a Teófilo, con empujón incluido, ocasionando el reclamo al juez Wilmar Roldán.

Nuevo cruce entre Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez, que ya han dejado varios lances en los últimos partidos entre Santa Fe y Junior.