“Le tiró el teléfono”, señalan que Machado se reveló ante el presidente de la Dimayor

Al parecer, el ambiente no anda nada tranquilo en las más altas esferas del fútbol colombiano en donde el presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga, habría terminado en medio de una fuerte discusión protagonizada por el gerente de esa misma entidad y el director de la Comisión Arbitral, Ímer Machado.

Esto fue revelado por el exárbitro y ahora analista, José Borda, cuya publicación hizo eco y fue profundizada por Javier Hernández Bonnet en Blu Radio.

Al respecto, Borda reveló que “PELEA CON TODOS. Ímer Machado discutió fuertemente vía telefónica con el gerente de la @Dimayor. Luego lo llamó el presidente Zuluaga para calmar las cosas; pero Machadito con su arrogancia les tiro el teléfono a los 2 y les dijo que solo tiene un jefe y está en la Federación (Jesurún) 🤫”.

Tras hacer eco de esta publicación, Hernández Bonnet, agregó al respecto: “Lo que yo sé, porque me lo contaron directivos, es que al presidente de la Federación (Jesurún) le pidieron relevar a Machado y él lo mantiene, pero que el Comité le pidió el cambio. Es un mandato del Comité que no ha cumplido el presidente”.

Además, habló de la próxima Asamblea, asegurando: “Lo único que tengo claro es que Ramón Jesurún tiene los votos, y de sobra, para mantenerse como presidente de la Federación”.

Explicando que el único impedimento para que eso no se dé, es definir si la ley se lo permite o no, argumentando que su primer mandato no aplicaría por haber llegado como reemplazo de Luis Bedoya.

De pelea en pelea, así andaría Ímer Machado, que maneja los hilos del arbitraje en Colombia y que le habría tirado el teléfono a Carlos Mario Zuluaga y su gerente en la Dimayor.