Luis Suárez se inventó un golazo de fantasía para el triunfo agónico del Sporting

Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol y una vez más volvió a ser el salvador del Sporting de Lisboa, que logró una victoria agónica en la Liga de Portugal ante el Nacional. El colombiano se inspiró y anotó una joya de taco.

Fue en el duelo de la jornada 20 que el segundo del campeonato se iba complicando y solo en las últimas acciones logró hacerse a los 3 puntos.

Pedro Goncalges logró abrir el marcador a los 72 minutos, pero solo 4 minutos después (76’), Alan Núñez silenció el estadio José Alvalade con el empate parcial.

El tiempo se iba consumiendo y parecía que no llegaba la victoria hasta que en el minuto 89 apareció el colombiano para enviar al fondo de la red un balón filtrado con una definición acrobática, sin embargo, tras la revisión del VAR, decretaron fuera de lugar milimétrico.

Parecía que no daba el tiempo, pero en el minuto 96 fue Alisson Santos el que metió el balón al área en donde estaba Luis Javier Suárez que con una frialdad absoluta sacó un taco de la galera para enviarla al fondo de la red y sentenciar el triunfo de los suyos.

Con la victoria, Sporting aseguró mantener el segundo puesto en el que está a 4 puntos del Porto.