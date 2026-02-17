Jhon Jáder Durán no jugó ni 5 minutos con Zenit cuando ya lo castigaron por agarrarse con rival

Jhon Jáder Durán debutó hoy con Zenit Saint Petersburg, su cuarto equipo en poco más de un año, y por más increíble que parezca, ya se agarró con un rival y recibió una cartulina amarilla por eso.

El delantero colombiano se estrenó con Zenit este martes 17 de febrero en un partido amistoso en Dubai frente al Krasnodar (equipo donde milita Jhon Córdoba). Durán fue titular, y antes del quinto minuto de juego, ya recibió una tarjeta amarilla.

A Jhon Jáder le hicieron un pase en profundidad buscando el área rival, pero un defensor se anticipó y le envió el balón a su guardameta.

Durán, en lugar de seguir buscando el balón y presionar al portero, empezó a agarrar al defensor sin necesidad alguna, lo chocó, e incluso, le propinó un golpe en su cabeza.

Rápidamente, el árbitro detuvo las acciones y no se lo pensó dos veces en amonestar al delantero colombiano, quien seguramente buscará encontrar su mejor nivel para meterse en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial con la Selección Colombia.

A continuación el debut de Jhon Jáder Durán y su insólita tarjeta amarilla:

Cuarto equipo de Jhon Jáder Durán en poco más de un año:

A Durán no solamente se le ha cuestionado su carácter dentro del terreno de juego, sino la actitud con sus compañeros y las decisiones que toma en su carrera.

Cuando estaba en su mejor momento con Aston Villa, brillando tanto en Premier League como en Champions, decidió irse al fútbol de Arabia para jugar en Al-Nassr, donde no le fue muy bien.

De regreso a Europa, firmó con Fenerbahce, donde no solamente jugó poco, sino que fue considerado un problema, y ahora, probará suerte en la Liga de Rusia.

Todo esto, en apenas trece meses.