Falcao, al borde de las lágrimas en su cumpleaños, donde asistieron sus amigos de Millonarios

Cuarenta años no se cumplen todos los días y Falcao no se quedó con las ganas de celebrar. Después de dos partidos (y un gol), finalmente tuvo la oportunidad de festejar al lado de su familia y amigos, incluyendo a varios futbolistas de Millonarios.

Al ‘Tigre’ se le vio muy conmovido y estuvo al borde de las lágrimas gracias a las palabras que sus compañeros le brindaron.

Le puede interesar: Futbolista cayó inconsciente tras terrible choque de cabezas, se lo llevaron en ambulancia y ya dieron diagnóstico

En las historias de su cuenta de Instagram, Radamel Falcao García compartió algunas fotografías del evento en que festejó su cumpleaños número 40.

En dicha celebración, estuvieron presentes algunos futbolistas de Millonarios, entre ellos, Andrés Llinás, Santiago Giordana y David Mackalister Silva.

Los dos primeros subieron sus fotografías en redes sociales, mientras que ‘Macka’ se hizo viral con sus lindas palabras para Falcao: “Realmente te admiramos y te queremos, te deseamos un feliz cumpleaños. Que Dios te llene de mucha salud y muchas bendiciones, por el resto de tu vida, y que sean muchos años más junto al lado de esta hermosa familia y de la gente que te queremos”.

A continuación les presentamos ese lindo momento para todos los hinchas de Millonarios:

Vea también: “Bajo el marco del respeto”, Martín de Francisco ‘se quejó’ por el horario que les pusieron en La FM

¿Cuánto tiempo estará Falcao por fuera de las canchas?

Hasta el momento, Millonarios no ha comunicado de manera oficial la lesión de Falcao, pero se estima que podría estar varias semanas sin poder jugar.

“Lo de Rada sí, creo que un poquito más”, fueron las primeras palabras de Fabián Bustos durante la rueda de prensa.

Vale la pena resaltar que Millonarios volverá a jugar el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 8:30 de la noche, en condición de visitante, contra Internacional de Bogotá.