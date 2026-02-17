¿Indirecta a Carlos Antonio? Hernán Peláez sentó su postura sobre quienes le piden a Falcao que se retire

Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre Radamel Falcao García luego de la lesión que sufrió en el más reciente partido de Millonarios vs Llaneros y dio a entender que el ‘Tigre’ ya debería ir considerando en el retiro.

Al respecto, Hernán Peláez dejó claro que si Falcao considera que puede continuar jugando en el fútbol profesional, tienen que respetar su decisión.

Y si llega a retirarse, debe ser por su decisión y no por lo que dicen los demás.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Falcao?

Carlos Antonio aseguró que Falcao ya no está en óptimas condiciones y tiene que competir con futbolistas mucho más jóvenes que están mejor físicamente.

Vélez dio a entender que es consciente de que le caerán críticas y lo considerarán enemigo de Millonarios, pero eso no fue impedimento para dar a entender que el ‘Tigre’ debería considerar la opción de retirarse:

“Yo no sé si Radamel esté para seguir en esta aventura. Allá él, pero cuando uno lo dice, entonces es porque no lo quiere, porque es enemigo. A mí me da mucha pena que estas cosas pasen, pero es absolutamente normal. Falcao, primero, ya hay un desgaste, está enfrentando gente mucho más joven y físicamente más fuerte, las canchas están muy malas y, además, no hizo pretemporada. Ya está, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué más le voy a decir?“.

Hernán Peláez respondió:

En el programa ‘Peláez y De Francisco’ de La FM de este martes 17 de febrero, Hernán Peláez se refirió al respecto, y aunque no mencionó directamente a su colega, habló de todos aquellos que agitan a Falcao.

Peláez dejó claro que la decisión de Falcao de retirarse debe tomarla él porque ya considere que no tiene nada más por aportar, pero no por la presión externa:

“Yo lo que quiero decir es esto, porque lo agitan. El único que decide a la hora de la verdad si está para seguir jugando o no, es el jugador, la persona. No el técnico, que fulano. Hay decisiones muy personales y hay que respetar la decisión que él tome. Si él cree que está para seguir pues que siga, si no estará, él se da cuenta y se irá. ¿Uno quién es para decir ‘retírse’?