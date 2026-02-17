“Yo estaba jovencito y con cabellera”, Curioso ejemplo de Vélez para ‘cantarle la tabla’ a Sencia

Carlos Antonio Vélez se refirió a la renovación que se llevará a cabo en el Atanasio Girardot de Medellín y considera que probablemente estará lista antes que el nuevo Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El periodista dejó claro que las decisiones temporales, por lo general, terminan siendo permanentes y lo demostró con el caso del 4x1000.

Carlos Antonio Vélez fue contundente con la situación de El Campín que tantas críticas ha recibido recientemente por las malas condiciones del terreno de juego.

Durante su espacio de ‘Palabras Mayores’ de este martes 18 de febrero, Vélez aseguró que es necesario tomar decisiones contundentes e informarlas de igual manera porque, por lo general, cuando hay decisiones temporales, a la final, son definitivas.

El periodista puso el ejemplo de la medida del 4x1000 que todavía sigue en cigencia y se instauró cuando “él era joven y tenía cabellera”:

“Yo creo que lo de Bogotá es un poquito más de politiquería, amiguismo y un montón de cosas y me temo, espero equivocarme, que va a estar habilitado primero el nuevo Metropolitano de Barranquilla y el nuevo Atanasio Girardot, que el Nemesio Camacho El Campín del que todavía se sigue discutiendo”.

“Hay una corriente muy importante en el Concejo de Bogotá que habla de declararlo patrimonio y, por tanto, sería intocable. Los dueños del negocio, aquellos que lo van a ejecutar, dicen otra cosa y hablan de construir el nuevo Campín, pero todo promesas de cumbiambera. El primer reto es mejorar lo poco que hay mientras se construye lo otro”.

“Las medidas temporales siempre son definitivas, si no, pregunten por el 4x1000. Yo estaba todavía jovencito con cabellera cuando pusieron temporalmente el 4x1000, hoy no tengo cabellera y ya no estoy jovencito y el 4x1000 sigue. Aquí todo es así, si uno no toma medidas drásticas, pajarilla”.