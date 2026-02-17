Ariel Michaloutsos se sinceró sobre la relación que tuvo con Hernán Torres y habló de la polémica rueda de prensa

Ariel Michaloutsos rompió el silencio sobre su relación con Hernán Torres, de la cual, se habló mucho luego de la rueda de prensa que despertó muchos rumores que aseguraban que ambos se llevaban mal.

El director deportivo dejó claro que siempre se llevaron bien, tanto en el ámbito personal como en el aspecto profesional.

Le puede interesar: Jhon Jáder Durán no jugó ni 5 minutos con Zenit cuando ya lo castigaron por agarrarse con rival

En una entrevista con ESPN, a Ariel Michaloutsos le preguntaron específicamente por la salida de Hernán Torres de Millonarios apenas en la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-1.

El director deportivo dejó claro que era necesario tomar una decisión contundente lo más pronto posible porque la segunda etapa de Hernán Torres en Millonarios no estaba saliendo bien, así que optaron por no continuar con el entrenador en busca de resultados de manera urgente:

“Lamentablemente, se empezó mal y fue muy natural, a medida que no pasaban los partidos, sabíamos que si no había un funcionamiento y no salían los resultados, teníamos que tomar esa decisión”.

El argentino fue muy sincero respecto a Hernán Torres y señaló que, en el poco tiempo que tuvo la oportunidad de compartir con él, pudo tener una buena relación basada en el respeto mutuo:

“Mi relación con Hernán fue muy profesional dentro de lo que es el trabajo, pero aparte, fuera de lo profesional, tuve siempre una gran relación. Lo conocí obviamente poco, pero así debe ser, tengo afecto para con él.

La relación de él con todo el club fue muy buena, e incluso la mía, en lo personal, siempre fue de mucho afecto".

Finalmente, Ariel Michaloutsos recordó la rueda de prensa que levantó comentarios y aseguró que simplemente se trató de

“El día de la presentación fue más lo que se armó y lo que se dijo, justo fue una pregunta puntual, yo respondí, pero eso no tuvo importancia”.