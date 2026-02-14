“Viudos del paramilitarismo”: En redes no bajan de “bruto” al ‘Tino’ Asprilla por ‘pulla’ dirigida a Petro

La carrera por saber quién reemplazará a Gustavo Petro en la Presidencia, va bastante adelantada y caras como las de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se posicionan como los dos que mandarán la movida en las votaciones. La Administración Petro ha sido una de las más criticadas de los últimos tiempos, no solo por figuras políticas, también de perfiles públicos como el del exfutbolista y actual panelista deportivo, Faustino Asprilla, quien fue criticado por una ‘pulla’ que escribió y que muchos aseguran era dirigida para el actual mandatario de los colombianos.

Más allá del plano deportivo, el nacido en Tuluá, es fuente de inspiración para muchas personas por su historia de éxito, algo que lo ha llevado a acumular más de 750.000 seguidores en plataformas como ‘X’, red en la que no solo habla de la ‘pecosa’, también muestra abiertamente sus posiciones políticas que no son en lo absoluto asociadas a la izquierda.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢🤳>>> “Ratas malparid$%”: Petristas convocan a protestas tras suspensión del Salario Mínimo

Faustino Asprilla Foto tomada de la cuenta de Instagram: @eltinoasprilla (16/09/2021)

Muestra de esto fue una reciente publicación en la que, aunque no lo mencionó directamente, dirigió unas palabras para el hombre que gobierna las tierras cafeteras, algo por lo que fue criticado: “Un país vive su peor desgracia, cuando el que debería resolver los problemas es el problema”, expresó el hombre que hace parte de la nómina de ESPN.

“Las consecuencias de no terminar el bachillerato“, ”De acuerdo don tino, así estuvimos muchísimos años, es momento de seguir con el cambio, cuando las élites chillan es que las cosas se están dando para el pueblo“, ”Comentario de los viudos del paramilitarismo, que creen que los problemas se arreglan matando al que piensa diferente y saqueando todo lo que se pueda al país.“, ”Tino, vos sabés que en el fútbol no hay equipo perfecto. Incluso con la mejor generación que tuvimos, el resultado no se dio. No por falta de talento, sino porque como en un país hay cosas que no siempre se pueden controlar“, y ”Este mensaje no es del “Tino”, escribió “problema” con B de Bruto“, fueron una de las críticas dirigidas al exfutbolista.

Esta publicación se dio solamente horas después que El Consejo de Estado suspendiera el decreto del aumento del salario mínimo para 2026 del 23%, algo a lo que Petro reaccionó de manera tajante en la misma web de propiedad de Elon Musk.

¿Qué dijo el presidente?

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro manifestó que expedirá un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo. Señaló que el salario mínimo es un mandato constitucional y que respetará la determinación judicial, pero actuará conforme a la Constitución.

También anunció que el ministro de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación y que se promoverá un nuevo decreto. Según el mandatario, suspender el aumento pone en riesgo el poder adquisitivo de los trabajadores y afecta las facultades del Gobierno en materia salarial. Finalmente, invitó a la ciudadanía a pronunciarse sobre el tema y recordó que su administración responde al mandato popular y a la Constitución.