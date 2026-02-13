“Ratas malparid$%”: Petristas convocan a protestas tras suspensión del Salario Mínimo

En la mañana de este 13 de febrero, el Consejo de Estado suspendió el decreto con el que la Administración Petro aumentó el Salario Mínimo para 2026 en un 23,7%; decisión que despertó una gran indignación en más de dos millones de ciudadanos que devengan este sueldo, así como la de varias figuras de opinión, dentro de ellas el youtuber petrista Levy Rincón, quien llamó a los simpatizantes del presidente a protestar.

“Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia. El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional expedir y publicar, dentro de los 8 días calendario siguientes a la notificación de la providencia, un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso”, explicó el Consejo de Estado en un comunicado.

Así mismo, la alta corte explicó que el efecto de esta suspensión provisional no será inmediato, sino diferido. Según señaló en su decisión, esta se hará “efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numeral anterior, mediante el cual se determine la cifra transitoria. Durante el lapso comprendido entre la notificación de esta providencia y la fecha de publicación del referido acto administrativo, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025″.

Esta situación llevó a Rincón a hacer uso de su masiva cuenta de ‘X’ para arremeter contra el magistrado encargado de tomar esta decisión y de paso hacer campaña por el candidato a la Presidencia que apoya.

“Si les quitan a las personas la oportunidad de ganarse un salario mínimo digno para vivir, entonces lo que queda es salir a las calles y parar el país. ¡Vamos a hacer una manifestación, ni la hijueputa, y también vamos a poner a Iván Cepeda de presidente! ¡Ratas malparidas!“, expresó el YouTuber.

¿Qué dijo Petro al respecto?

Mediante un extenso comunicado mediante su cuenta de ‘X’, el primer mandatario de los colombianos dio a conocer la ‘jugadita’ que tiene para mantener vigente su decisión:

“El decreto de salario vital es ordenado por la constitución.Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en élAsí que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las ordenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constituciónPor respeto la magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”, afirmó.

“(...) Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener. Invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”, añadió.