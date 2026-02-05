“No diga bobadas”, panelistas de ESPN tuvieron acalorado debate en vivo con varios gritos de por medio

Un acalorado debate se vivió durante la noche de este miércoles en la emisión de uno de los programas de debate de la cadena internacional de deportes, ESPN, sobre dos temas que dividieron las opiniones de los panelistas que llegaron a los gritos y manotazos al aire.

Lo curioso es que los puntos que acaloraron la charla no eran de mayor rigor, al punto que lo primero fue sobre si un jugador de 20 años era joven o no.

Haciendo el repaso de las nóminas entre América y Nacional, se llegó a un jugador de dicha edad, que para algunos era un joven y para otros no, allí comenzaron los puntos encontrados entre Luis Arturo Henao, Nicolás Samper y Francisco ‘Pacho’ Vélez, con estos dos últimos refutando que a esa edad ya no era ‘un pelado’.

De la mano de ese tema, Vélez puso de ejemplo a otro joven como Juan Manuel Rengifo, diciendo que es la figura de Nacional, algo que refutó Henao, señalando que era el jugador de proyección, mientras que había otras figuras como Morelos (Alfredo), Campuzano (Jorman) y Tesillo (William).

Allí, nuevamente se subió el tono, con un ‘Pacho’ Vélez renegando esa postura y con ambos con puntos encontrados.

Algo tan sencillo como la edad, hizo que en el programa el debate se encendiera de gran manera entre varios de los panelistas. ¡Quién tuviera 20 años!