El Tino Asprilla pidió para la Selección Colombia a delantero que es suplente y no lleva goles con su club

Pese a que no es titular ni ha anotado un solo gol, Néiser Villarreal fue pedido para estar con la Selección Colombia en el Mundial 2026 por parte de Faustino Asprilla, que apuntó a comenzar un proceso de cara a la cita orbital de 2030.

Fue en uno de los programas de ESPN que el exfutbolista sentenció que “Ese muchacho Néiser Villarreal lo tienen que llevar a la Selección, tiene que estar ahí”.

Cuando le argumentaron que no juega en su club, su argumento fue por lo hecho con la Selección Colombia sub-20 en donde tanto en el Mundial como en el sudamericano tuvo alta cuota goleadora.

Vea acá: “Pretende esconder la suciedad”, Iván Mejía sobre Carlos Zuluaga del que dijo es un directivo mediocre

“Nosotros no tenemos muchos goleadores en el mundo como para darnos el lujo de que el único goleador de un mundial. A ese muchacho hay que llevarlo a la Selección”, añadió.

Además, comparó la convocatoria de Ronaldo con Brasil cuando estaba en Cruzeiro y sentenció que Villarreal también juega en el mismo equipo.

Por ahora, Néiser Villarreal solo ha tenido la oportunidad de actuar como titular con su equipo, Cruzeiro, en donde ha ingresado sobre el final en 3 partidos y tampoco suma goles como profesional en sus clubes, realidad distinta a su rendimiento en la categoría sub-20 en donde en el Mundial anotó 5 goles y en el Sudamericano 8 con la Selección Colombia.