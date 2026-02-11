Santa Fe va por el fichaje de un futbolista que Pablo Repetto ya dirigió en Nacional

Pese que Santa Fe ya contrató a Edwin Shirra Mosquera, Luis Palacios, Nahuel Bustos o Franco Fagundez, parece que su mercardo de fichajes todavía no ha cerrado y Pablo Repetto quiere contar con un futbolista que ya dirigió en Nacional.

¿Quién es el extremo que quiere Independiente Santa Fe?

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, confirmó recientemente que está negociando con Brayan Ceballos, defensor de 24 años de edad, quien actualmente juega en New England Revolution de la MLS.

Pero parece que no se conformará con reforzarse en la zona defensiva, sino que buscará a otro futbolista con características ofensivas, específicamente, como un extremo, buscando el reemplazo definitivo de Harold Santiago Mosquera.

Muchos rumores surgieron sobre quién podría ser este juegador, y aunque se especuló que podría tratarse de Jader Valencia, Carlos Antonio Vélez se encargó de desmentir esta información:

De esta manera, el encargado de adelantar pistas sobre el posible próximo fichaje de Santa Fe, fue el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, quien aseguró que el jugador que pretende el ‘León’ es Brian Ocampo, quien actualmente juega en Cádiz de España.

Brian Ocampo es un futbolista uruguayo de 26 años, quien actualmente está en la segunda división de la liga española, luego de salir del Nacional de Uruguay, donde fue dirigido por Pablo Repetto en 2022.

“Desde Uruguay me confirman que Santa Fe está interesado en contratar a BRIAN OCAMPO.El extremo de 26 años mantiene contrato hasta junio con Cádiz CF de la 2° division de España. El DT Pablo Repetto ya lo dirigió en Nacional”, escribió Mariano Olsen.

¿Qué dijo Eduardo Méndez sobre Brian Ceballos?

El presidente del ‘León’ dejó claro que para contar con este futbolista, únicamente pueden comprarlo, pues desde New England Revolution no están interesados en un préstamo.

Y como el fichaje es costoso, Méndez hizo un llamado a que la hinchada de Santa Fe se abone a la Copa Libertadores para poder concretarlo:

“El jugador que se trae de la MLS hay que comprarlo y significa que toca pagar buenos dineros. Solo lo venden. Está negociado en palabras para definir su pago en tres años”, fueron palabras de Eduardo Méndez en diálogo con Carlos Antonio Vélez.